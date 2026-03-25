國台辦：賴清德暴露“媚日賣台”醜惡本質

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（記者 陳思遠）賴清德近日拋出吹捧“大東亞共榮圈”、美化日本在台殖民統治言論，引發島內輿論嘩然。國台辦發言人朱鳳蓮3月25日在例行新聞發布會上表示，賴清德罔顧歷史事實，極力粉飾美化日本殖民統治，是對歷史的扭曲、對先烈的褻瀆、對民族的背叛，再次暴露其“媚日賣台”、謀“獨”挑釁的醜惡本質。



有記者提問說，賴清德近日拋出吹捧“大東亞共榮圈”、美化日本在台殖民統治言論，引發島內輿論嘩然。島內專家學者紛紛列舉日本殖民者在台犯下的屠殺、掃蕩等罪行，批評賴清德當局為政黨和個人私利，扭曲歷史，媚日戀殖，製造仇恨與對立。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，眾所周知，日本在侵占和殖民統治台灣的半個世紀裡，殘酷鎮壓台灣同胞的抗日鬥爭，通過所謂“農業台灣、工業日本”的政策瘋狂掠奪台灣資源，強制推行“皇民化運動”，力圖改變台灣民眾的國家民族認同，罪行累累，罄竹難書，給台灣同胞帶來深重災難，是台灣歷史最黑暗的一頁。廣大台灣同胞前僕後繼開展反抗日本侵略和殖民統治的鬥爭，幾十萬同胞為此付出了鮮血和生命。賴清德罔顧歷史事實，極力粉飾美化日本殖民統治，是對歷史的扭曲、對先烈的褻瀆、對民族的背叛，再次暴露其“媚日賣台”、謀“獨”挑釁的醜惡本質。



朱鳳蓮強調，我們決不允許任何人為殖民張目、為侵略翻案，決不允許某些外部勢力介入台灣問題、干涉中國內政。兩岸同胞要永遠銘記全體中華兒女付出巨大犧牲打敗窮凶極惡的日本軍國主義、用鮮血和生命捍衛國家主權和民族尊嚴的光輝歷史，堅決反對“台獨”分裂和外來干涉，攜手推進祖國統一進程，同心開創民族復興光明前景。

