國台辦介紹“農林22條措施”出台五周年成效

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（記者 陳思遠）農業是兩岸交流合作起步最早、基礎廣泛、成效明顯的領域之一，有台灣農業界人士指出，“十五五”規劃為兩岸農業合作提供新機會。國台辦發言人朱鳳蓮3月25日在例行新聞發布會上表示，我們願意率先同台灣同胞分享大陸農業林業領域發展機遇，為廣大台農台企來大陸發展創造更好條件。



有記者提問說，農業是兩岸交流合作起步最早、基礎廣泛、成效明顯的領域之一。今年3月是“農林22條措施”出台五周年，請介紹五年來相關政策取得的具體成效。有台灣農業界人士指出，“十五五”規劃為兩岸農業合作提供新機會。請問對此有何評論？



朱鳳蓮指出，2021年3月，國務院台辦、農業農村部、國家林草局等部門聯合出台《關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若幹措施》（簡稱“農林22條措施”）。五年來，各地因時因地制宜，持續推動政策落實落細，支持廣大台農台企在大陸實現更好發展。在此向大家介紹一些情況。



朱鳳蓮表示，一是用地保障更加到位。各地嚴格落實“農林22條措施”中關於土地經營權流轉、設施農業用地管理的相關要求，精簡審批環節，壓縮辦理時限，優化用地服務。如甘肅5年來幫助台企流轉土地超過萬畝；浙江創新“標准地”供地模式，協助多家台企獲批用地；福建打造覆蓋全省的林權交易平台，搭建數字化系統，為包括台胞台企等經營主體林權流轉提供信息發布、政策咨詢、交易引導等服務。



二是資金支持更加有力。各地推動台胞台企享受同等強農惠農政策、申領各類補貼、推動融資便利。如新疆幫助台資農業企業獲得補貼、獎勵及股權投資超過1000萬元；福建創新搭建跨境征信服務平台、出具台商台胞金融信用證書,為持證台胞台企提供高授信額度、降低貸款利率、減免手續費用、開通綠色通道等便捷金融服務；海南、重慶、江西、江蘇等地推出生物資源抵押貸款、政府風險補償基金、台農貸、惠農信貸通等金融服務，拓展融資渠道。