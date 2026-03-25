港創科生態鏈完備　開創血癌免疫治療新路向

中評社香港3月25日電／國家“十五五”規劃綱要明確支持香港建設國際創新科技中心，並提出加快包括生物醫藥在內的戰略性新興產業發展，投身醫療科研的香港青年將迎來重大機遇。香港中文大學博士畢業生及博士後研究員伍穎曦，成功研發出嶄新的Fc工程化CD9抗體，開創出血癌甚至其他實體腫瘤的免疫治療新路向，先後獲得多個本地和國際級科研發明獎項，近日更成為港中大年度傑出學生獎“創新與發明”得主。她與團隊亦為此創辦生物科技初創公司，推動全球首款CD9靶向生物製劑的臨床轉化，結合科研成果與產業實踐，生動展現香港作為國際創科中心的優良環境與多元支持。



香港文匯報報導，CD9抗體會引起致命血栓，大大阻礙其臨床轉化及應用，伍穎曦於港中大兒科學系攻讀博士期間研發出的Fc工程化CD9抗體，突破長達十年的致死性血小板毒性技術瓶頸，同時保留對難治性白血病（血癌）的卓越療效，為侵襲性復發／難治性白血病患者帶來全新治療希望，也為免疫治療領域帶來重大進展。



她表示，港中大的老師們一直致力研究造血幹細胞和血癌間的關聯性，“到我這裡，算是接過了老師的接力棒；我們更希望將研究成果轉化為可用藥物，推進至臨床造福患者。”



從基礎研究連接實質影響力



由科研突破到產業轉化，伍穎曦與團隊於本港漸見完整的科創生態環境中孵化創業，體現“從0到1”將基礎研究與實質影響力連接，“我們基於血癌新一代CAR－T療法項目創立的初創公司——皓明醫藥，就是透過創新科技署的大學科技初創企業資助計劃（TSSSU）成立的；而科學園和數碼港的孵化器，對我們這些初創轉化項目幫助也很大。”



她表示，相關資金支持為科研成果產業化提供了有力支撐，助力他們向惠及患者的目標邁進，“我們另一項目也剛獲啟動基金，繼續推進研究，這些支持對耗資巨大的藥物研發至為重要。”



在公司擔任科學總監的伍穎曦，正推動全球首款CD9靶向生物製劑的發展，除可用於血癌治療，還有望應用於實體腫瘤，革新癌症治療領域。她表示，目前項目仍處於動物試驗階段，而其後臨床試驗與產業化工作，將是更重大的挑戰，“臨床階段大型抗體製備需要數百萬甚至數千萬元，資金投入龐大，且臨床審批極為嚴格，需完成大量前期安全性驗證，確保符合人體應用標準，因此需做好充足準備。”



粵港澳合作助力產業化



伍穎曦提到，香港每年白血病病例約四五十宗，難治病例則約四五宗，樣本數量較難支撐科研需求，為此團隊積極與內地相關單位合作，在樣本與產業資源等方面促進優勢互補，“做科研不是一個人、一個團隊的事，唯有合作才能做出更好成果。現在內地多地政府支持香港科企落戶當地產業園區，產業化速度快、成本低、規模大，藉粵港澳三地資源互通，為香港科研帶來了極好發展機遇。”



憑CD9抗體發明，伍穎曦除獲選為港中大傑出學生，也先後獲得香港大學生創新及創業大賽的創新一等獎、日內瓦國際發明展評審團金獎、德國國際創意發明及新產品展銀獎、國際兒童腫瘤學會頒發青年研究員獎等本地及國際重要獎項，不僅彰顯其研究的突破性，也進一步提升了香港作為科技創新樞紐的國際聲望與影響力。



她形容，在參與國際展覽及會議分享CD9抗體課題時，對香港的國際化優勢感受尤深，“能與各國科研人員交流，將這項由構想至逐步成型的研究，帶到國際舞台，我深感榮幸。感謝香港和大學的支持，讓我能在國際學術場合發出有分量的聲音。”



對抗兒童癌症 用自己血液做實驗



伍穎曦深耕CD9抗體前後耗時四五年。她的研究初衷，源於對難治性白血病患童的深切關懷：雖然目前約九成白血病患者透過化療可獲治癒，但仍有約一成病童缺乏有效治療方案，“這些小朋友年紀很小，不少衹有兩三歲。看到他們，就特別想為他們做點什麼。很多年幼患者面臨無藥可用的困境，最終可能離世，所以我和老師都希望，能研發出新藥，破解當前的治療難題。”



穎曦與團隊將CD9抗體作為核心研究靶點，但事實是，早在上世紀八十年代時已有人嘗試研發CD9靶向藥物，但由於嚴重毒性引發血栓，實驗動物用藥後很快死亡。為攻克此瓶頸，穎曦和同學花了數年時間專注改良抗體，並親自參與驗證：“我們常會用自己的血液開展實驗，結果顯示，改良後的抗體完全沒有觀察到相應毒性，效果非常理想。”



鑽研多年 攻克抗體毒性難題



團隊又進一步以小鼠測試抗體的抗腫瘤活性，結果令人振奮：“抗體治療後，癌細胞數量下降逾九成，小鼠存活率也提升了兩倍。這款候選藥物具備良好臨床前景，未來有望用於患者治療。”



穎曦笑言，多年鑽研CD9抗體課題，如今終邁向臨床應用階段，“一步步堅持下來，看著它像孩子一樣慢慢成長，很有成就感。”雖然過程中挫折無數，而支撐她渡過艱難時刻的，是從事兒童癌症研究的初心——帶她進入課題組的師兄本身就是兒童癌症康復者，加上走訪病房時見到患病兒童與家屬的堅持，讓她始終不忘願景：“不希望將來再有小朋友因癌症離世，希望每個孩子都能健康長大。”



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