法國前總理法拉蘭：和平不是從天上掉下來的

法國前總理讓-皮埃爾·拉法蘭出席博鰲亞洲論壇並發言（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 郭至君）法國前總理讓-皮埃爾·拉法蘭昨日參加了博鰲亞洲論壇的一場高端對話，對新時代領導力的要素、中法關係、中歐關係等議題發表了他的見解。談到現在世界的亂象，拉法蘭特別激動地強調，和平不是從天上掉下來的，各國都必須做好和平教育。



拉法蘭說，當前形勢非常嚴峻。今天世界各地都發生了巨大變化，法治非常脆弱，武力卻更加強大。當我年輕時，我們都相信一個基於法治的美好世界——由聯合國、世貿組織等國際組織制定規則，大家共同遵守。但現在我們看到了什麼？武力才是王道。現在最難的是，領導力的要素正在變化，我們需要新一代的新型領導者：要懂科技，要更加明智，而且要學會少說多聽。今天的世界，止步不前就會滅亡、被淘汰。我們每天都在談綠色轉型、數字經濟、人工智慧，一切事物都在發展變化，人員流動性也在增加，所以要為各種流動做好專業準備，既要學會自身適應流動，也要適應他人的流動。領導者的職責是帶領大家一起流動，但作為領導者還要有願景，拿出具體目標指明方向，規劃路線，帶領大家作為一個群體，團結一致地沿著這條道路共同前行。因此我們要善於變革，且永遠不要害怕它。



拉法蘭也表示，現在我們需要勤勉的領導者，他們必須熱愛文化、重視教育，而且必須理解和平的真諦——和平不是天上掉下來的，而是一項艱辛的事業，所以我們必須做好和平教育。和平與暴力是一對雙胞胎，以暴力為開端就會引發戰爭。我們與一些國家領導人交談時發現，他們言辭強硬，充滿武力色彩，但這樣只會形成暴力迴圈。戰爭中沒有贏家，因此必須做好對年輕人的教育，教會他們求同存異、尊重他人。

