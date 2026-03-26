意前總理談全球化 並未終結需努力捍衛

意大利前總理保羅·真蒂洛尼出席博鰲年會並發言（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 郭至君）博鰲亞洲論壇2026年年會正在如火如荼的召開，意大利前總理保羅·真蒂洛尼在分論壇現場表示，投資未來需要滿足五個先決條件：和平、可預測性、可持續發展、人才、領導力。他也強調，全球化沒有終結，多邊秩序更顯重要。



真蒂洛尼表示，在當前世界形勢下，我們看到一切都在變化：關稅貿易戰的爆發是否意味著全球化已進入終結階段？他的看法是，完全沒有到達這個階段，如果審視當前貿易資料，所有這些競爭和緊張局勢甚至經濟武器化都並未扼殺全球化，而是改變了全球經濟關係的發展軌跡。我們該如何應對？坐以待斃並不可取，我們必須努力維護權力平衡，捍衛多邊秩序。



“有很多國家說聯合國太軟弱了，我相信在座各位都不會同意這種看法，我也不認同。當然，它確實存在決策局限性導致其表現有些虛弱，但我們仍有許多舊架構在捍衛秩序，所以我想呼籲，亞洲國家與歐洲必須攜手保護我們通過多邊方式建立的現有機制，進而找到世界新秩序，並培養新時代的具有世界觀的領導人。”真蒂洛尼說。



談及亞歐關係，真蒂洛尼表示，我們需要保持經濟開放，需要與東盟、亞洲各國開展貿易與合作，這是歐盟的重點。“如果我們想讓歐洲變得更加強大，具備更強的地緣政治實力，這並不意味著引發衝突，而是與保持經濟開放及科技合作相輔相成。”他強調。

