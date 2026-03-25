海基會談兩岸是民主问题 國台辦：政治操弄

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（記者 陳思遠）海基會秘書長羅文嘉稱，兩岸的問題是“民主”的問題。对此，國台辦發言人朱鳳蓮3月25日在例行新聞發布會上回应强调，兩岸之間絕不是制度之爭，而是統一與分裂的鬥爭。



有記者提問說，對於大陸制定民族團結進步促進法，海基會秘書長羅文嘉稱，兩岸的問題是“民主”的問題，民族是過去的問題，民主是現在和將來，“盼中國未來有一天能通過促進中國民主相關法律”。請問對此有何評論？



朱鳳蓮指出，兩岸同胞同屬中華民族，都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同，是誰也無法改變的。台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉系於民族複興。



朱鳳蓮表示，最近，民進黨當局不斷對民族團結進步促進法說三道四、造謠抹黑，目的就是煽動兩岸對立對抗，在島內制造“寒蟬效應”。兩岸之間絕不是制度之爭，而是統一與分裂的鬥爭。民進黨當局為了一黨私利，打著“民主”的幌子，在島內大搞“綠色恐怖”、“台獨專制”，濫用司法打壓迫害政治異己，一再踐踏民主、妨害自由、戕害法治，何來的顔面談“民主”？



朱鳳蓮強調，海基會成立的宗旨是“中國的、善意的、服務的”。希望其勿忘宗旨，少些惡意的政治操弄，多做有益於兩岸關系和平發展和造福兩岸同胞的事。

