國台辦：歡迎來大陸追求不一樣的人生體驗

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 陳思遠攝） 中評社北京3月25日電（記者 陳思遠）台灣科技博主發布在上海參加蘋果公司春季新品發布會的短視頻，表示“快樂是這麼的單純”，受到兩岸網友關注，國台辦發言人朱鳳蓮3月25日在例行新聞發布會上表示，台灣網紅分享來大陸的所見所聞，對於增進兩岸民衆相互了解和交流是好事，希望越來越多的台灣同胞想來大陸、愛來大陸、常來大陸，追求不一樣的人生體驗。



有記者提問說，近日，台灣科技博主在上海參加蘋果公司春季新品發布會，其發布短視頻表示“快樂是這麼的單純”，吃了想念已久的生煎包，還點了一杯喜愛的咖啡。這受到兩岸網友關注，有許多大陸網友在評論區留言建議“要學會用外賣平台領券”。之前也有台灣媒體人在社交平台分享第一次到成都的所見所聞，稱贊熊貓們很可愛，當地餐廳服務好，物價便宜且美食衆多。對此有何評論？



朱鳳蓮指出，近期，多位活躍於社交平台的台灣網紅分享了來大陸的所見所聞，網友粉絲紛紛給予熱情回應。這對於增進兩岸民衆相互了解和交流，是件好事。



朱鳳蓮表示，我們多次表示，熱忱歡迎包括網紅、媒體人在內的廣大台灣同胞來大陸走走看看。大家可以打卡大陸各地的山地、高原、平原、海岸、冰川等景觀，也可以在城市和鄉村體驗傳統與現代融合的煙火生活，也可以到500多所大陸高校學習深造，也可以到各行各業實習、就業、創業，實現人生夢想。我們會持續為台灣同胞尤其是台灣青年來大陸創造更多便利條件，也希望越來越多的台灣同胞想來大陸、愛來大陸、常來大陸，追求不一樣的人生體驗。

