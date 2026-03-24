來自百度智能雲的數字人ViviDora，引起全場關注（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月25日電（記者 盧哲）“大家好，我是來自北京人形機器人創新中心的具身天工3.0，是參加博鰲亞洲論壇最年輕的機器人。”



“我是來自星動紀元的Q5機器人。”



“我是來自百度智能雲的數字人ViviDora。”



3月25日，在位於海南博鰲的博鰲亞洲論壇2026年年會上，舉行了“人形機器人的進階與飛躍”分論壇。兩位實體機器人和一位數字人的自我介紹為論壇開場。



這場匯聚了政界、學界與產業界前沿思考的討論，在清華大學蘇世民書院院長、人工智能國際治理研究院院長、中國科技政策研究中心主任薛瀾的主持下，圍繞技術突破、產業落地、安全倫理與人機關係的未來，展開了一場酣暢淋漓的探討與對話。



“哇哦”時刻：從模仿“人形”到思考“人性”



如果在中國的互聯網上談起人形機器人的變化，網友們可能普遍會想到去年春晚（央視春節聯歡晚會）和今年春晚的機器人表演——從搖手扭秧歌變成了翻跟頭打武術，人形機器人的運動能力與核心穩定性的進步，在一年之內直觀地呈現在了春晚的舞台。



不過，在論壇上，當被問及最近有哪些讓其驚艷的“哇哦瞬間”時，新西蘭前總理希普利的關注點在更深層的社會鏡像。她說，過去6到18個月，人形機器人在物理形態上已經“非常像人”，但真正讓她思考的，是當機器人被賦予女性外形、被設計成“完美形象”時，我們是否在無意中強化了某種刻板印象？“我們一定要注重，不要失去人性，”她強調，技術發展的底色應該是“AI向善”。