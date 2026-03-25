高盛：美投資者對中資股熱情重燃

中評社香港3月25日電／高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示，國際投資者對於中國股票的興趣可能已攀升至近年高點，當時僅有約10%的受訪客戶認為中國股市“不可投資”，相比兩年前的約40%已大為改觀。在中東地緣政治日益緊張，以及能源價格飆升的局勢下，劉勁津表示，高盛維持對A股和港股高配建議，並認為短期內來自A股的夏普比率更高。



恒指升681點 重上二萬五



大公報報導，劉勁津表示，與美國投資者的對話證實這一點，他們熱衷於討論AI、“反內捲”政策實施、中國公司“出海”趨勢，以及消費相關股潛在觸底反彈等議題。劉勁津認為，美國投資者對中國市場興致重燃的部分原因在於，在美元可能進一步貶值、美國政策仍存高度不確定性以及美股估值高企的情況下，他們有著在美國資產之外分散化配置需求。



儘管中東局勢訊息混亂，無礙港股資金入市動力。恒指昨日反彈681點，收報25063點，收復上日大部分失地，在250天線前止步。主動沽盤減少，主板成交額3030億元，較上日減少656億元。全日上升股份1438隻，下跌股份481隻。消費股漲幅靠前。老鋪黃金（06181）股價升16.1%，收報648.5元，是升幅最大藍籌；康師傅（00322）股價升9.9%，收報13.22元。醫藥股升幅顯著，藥明康德（02359）股價升10.6%，收報113.6元；信達生物（01801）股價升5.2%，收報81.55元。



展望後市，瑞銀表示，恒指及滬深300指數周一下跌近4%，是過去十年表現最差30個交易日之一，只是市場氣氛距離極端悲觀仍有一段距離。回顧歷史，市場發生極端悲觀事件時，往往伴隨著多項特徵，包括波動率指數突破35；A股成交量低迷，而H股空頭交易量高企；MSCI中國指數市盈率跌穿9.5倍；人民幣急速貶值；政府債券收益率大幅下滑；大量股票錄得負回報。過去十年曾經出現六次極端悲觀事件，大市平均在三個月內反彈23%。



瑞銀稱，在地緣政治不確定性持續的背景下，投資者適宜保持均衡投資組合。針對中東局勢推高油價的情境，部分板塊能夠提供一定程度的防禦作用，例如電動車、電池、造船、石油與天然氣、部分化工企業，以及鋁礦公司。



瑞銀薦中石油及中移動等



瑞銀指出，在油價上漲期間，一些中資股有機會跑贏大市，例如中石油（00857）、中海油（00883）、東方電氣（01072）、中移動（00941）、工中建等三大內銀股。



另外，華泰證券表示，投資者不宜重倉入市博反彈，因為中東局勢仍存變數，過度依賴“TACO交易”的思維定式或低估尾部風險。大市短期或超跌反彈，但投資者需要控制倉位、靈活應對；風格上，大價股、價值股或佔優。