快評：鄭麗文連拋數問　賴當局該如何回答？

賴出訪喊卡，鄭麗文：全世界反對“台獨”。(中評社圖片) 中評社快評／針對賴清德出訪史瓦帝尼受阻，國民黨主席鄭麗文22日在中常會發表談話，連拋數問，指出問題的所在，句句擊中要害，讓賴當局難以回嘴。



鄭麗文指出，民進黨執政十年，台灣“邦交國”如同雪崩般斷交，已經被逼到退無可退的角落，難道不應該用更嚴肅的態度去面對、去檢討誤判了什麼形勢？為什麼誤判到出訪連落地轉機的地方都找不到？究其根源，難道不是整個兩岸論述的嚴重錯誤？



鄭麗文又說，她請教民進黨政府，“憲法”難道不是“一中憲法”，全世界有哪一個國家支持“台獨”？抗中真的能夠保台嗎？這麼多年下來，一而再再而三告訴你，抗中不僅不能保台，反而害台、毀台；今天到底政策出了什麼樣的偏差？



當民進黨當局甩鍋大陸，指責大陸，台灣一些政客也將炮口對準大陸的時候，鄭麗文大聲質疑民進黨當局的政策，批評賴當局的所為，膽識與智慧過人。鄭麗文以黨主席身份、在中常會上發言，代表的是國民黨的立場和態度。



過境美國不成，直飛非洲又碰壁，一意孤行，後果是一路挫敗。民進黨當局該如何回答鄭麗文提出的問題？為了“台獨”和選票，民進黨當局是不會承認這些問題，也不會檢討、不會回答的，有的是反口抹紅、抹黑。



問題是，台灣實力不足以對抗大陸，不面對現實，不放棄對抗，不從改善兩岸關係著手，台灣要去哪裡找出路？！