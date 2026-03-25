】 【打 印】 
美軍一架B-52H轟炸機發出緊急情況信號
http://www.CRNTT.com   2026-03-25 12:24:08
　　中評社北京3月25日電／新華社報導，據24小時飛行雷達網站24日發布的消息，美軍一架B-52H“同溫層堡壘”轟炸機在英國布里斯托爾以東發出“7700”緊急情況信號。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：