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美軍一架B-52H轟炸機發出緊急情況信號
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2026-03-25 12:24:08
中評社北京3月25日電／新華社報導，據24小時飛行雷達網站24日發布的消息，美軍一架B-52H“同溫層堡壘”轟炸機在英國布里斯托爾以東發出“7700”緊急情況信號。
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