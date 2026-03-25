廣州新機場在佛山開工建設　直接服務2千萬人

中評社香港3月25日電／廣州新機場25日開工建設，粵港澳大灣區內一個新的現代化國際航空樞紐從藍圖走向現實，將為粵港澳大灣區世界級城市群建設再添動力支撐。



廣州新機場位於佛山市高明區，地處佛山、肇慶、江門、雲浮四市地理中心，可直接服務2000多萬人口。根據規劃，廣州新機場性質為國內民用樞紐機場，是廣州國際航空樞紐的重要組成部分、粵港澳大灣區航空樞紐之一，同時承擔著大灣區西部綜合交通樞紐的職能。



據新華社報導，廣州新機場建成後，將根據功能定位，與廣州白雲國際機場差異化佈局航線，共同為廣州建設世界一流國際航空樞紐提供重要支撐。新機場項目總投資418.08億元，其中機場工程359.09億元，將建設2條遠距平行跑道、建築面積約26萬平方米的航站樓、94個機位以及相應配套設施，預計能滿足年旅客吞吐量3000萬人次、貨郵吞吐量50萬噸、飛機起降26萬架次的運營需求。



廣東省機場集團有關負責人表示，粵港澳大灣區現有運輸機場主要位於珠三角地區東部，對珠江西岸主要城市的航空服務能力和覆蓋不足。廣州新機場的建設，是粵港澳大灣區世界級機場群補齊“關鍵拼圖”的重要舉措，將助力提高粵港澳大灣區全球競爭力。



粵港澳大灣區機場群運輸規模位居全球灣區機場群前列，擁有廣州、深圳、香港三座樞紐機場，珠海、澳門兩座幹線機場，以及惠州、佛山兩座支線機場，航線網絡遍及全球200多個城市。



2025年，粵港澳大灣區機場群旅客吞吐量超2.3億人次、貨郵吞吐量約972萬噸。國際機場協會預測，到2035年，粵港澳大灣區航空客運需求量將達4.2億人次。



為實現航空與鐵路、公路的多式聯運高效銜接，廣州新機場將引入廣湛高鐵、深南高鐵、珠肇高鐵、肇順南城際鐵路等多條區域幹線軌道交通，周邊同步構建“五橫四縱”高速公路網和快速路網。未來，旅客可在廣州新機場的交通中心內同層完成值機、行李交運，便捷換乘其他軌道交通或地面交通。