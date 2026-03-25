鄭永年：香港角色重要 很多空間大有可為

香港中文大學（深圳）公共政策學院院長鄭永年博鰲受訪（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 郭至君）因伊朗局勢升級，戰火不熄，中東資金出逃東移，多個財經和商界中人都表示，不少資金已從中東轉來香港或正考慮搬過來，對於香港如何用好發展紅利、安全紅利、制度紅利，積極作為，香港中文大學（深圳）公共政策學院院長、前海國際事務研究院院長鄭永年在今年博鼇亞洲論壇的個人記者會上談及了其看法，他主要認為，香港在亂局中具有確定性，其角色非常重要，在很多空間都大有可為。



鄭永年表示，從現在的局勢來看，香港是比較有確定性的地方，香港以前就主要是為國際資本進入中國內地服務的，現在國際其他區域不穩定了，外資如何通過香港這個橋頭堡再一次進入內地，這是需要考量的，香港在這方面的格局要高，政策要落地。另外，中國因為體制機制約束，在內地很難發展出華爾街或者是倫敦這樣的風投機制，但香港可以扮演這個角色。“中國已經是一個資本過剩的經濟體，但是缺少能冒風險的資本。外資能不能轉化成風險資本投入於中國的實體經濟轉化？我覺得完全有可能，香港在這方面也是有經驗的。”他說。



鄭永年指，香港的資本衹有落實到實體經濟才會穩定下來，現在熱錢流動非常快，創新藥、人工智能……香港和粵港澳大灣區還有很多空間可以落地。他強調，香港需要和內地合作提速推進北部都會區的建設。另外，鄭永年也表示，我們是海洋大國，但不是遊艇大國，而遊艇產業和海洋經濟是非常重要的一個領域，在這方面，我國的海洋性城市要儘快行動起來。



鄭永年也表示，未來的世界競爭主要就是中美競爭，地緣政治和地緣經濟的競爭分不開。“我個人認為，海南島、香港、粵港澳大灣區應該作為企業出海的第一站，減少風險，因為以後的地緣政治會非常不穩定。中國經濟發展到今天，下一步企業的全球化、國際化不可避免，在如何保護企業出海安全方面還有很多文章可以做。”

