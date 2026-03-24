專家博鰲獻策：RCEP如何釋放更大潛力？

“RCEP：如何釋放更大潛力”分論壇舉行（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）正在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2026年年會，25日舉行“RCEP：如何釋放更大潛力？”分論壇。來自東南亞、中國內地及香港的多位重量級嘉賓圍繞RCEP實施五週年的成效、不足與未來升級路徑展開深入討論。與會嘉賓普遍認為，RCEP已成為區域一體化的重要力量，但在使用率、規則深度、監督機制等方面仍有提升空間，下一步應聚焦經貿合作，加快擴員與機構建設，為不確定的世界注入確定性。



《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）是由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭及東盟十國共15個成員國簽署的自由貿易協定。2022年1月正式生效。RCEP地區人口和經濟總量占全球約1/3，是世界上參與人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自貿協定。



RCEP已成為區域一體化的重要力量



在當天的論壇上，多位嘉賓對RCEP實施五年來的成績給予積極評價。



中國（海南）改革發展研究院院長、海南自由貿易港研究院院長遲福林用三個層面概括RCEP的成效。他指出，RCEP“已經開始成為區域一體化並且成為推動全球發展的重要力量”，以自由貿易為主線，15個國家逐步成為“引起全世界各方關注的貿易自由化、便利化最重要的地方”。



遲福林用數據舉例：去年中國與RCEP（尤其是東盟國家）的貨物貿易量達到7.55萬億人民幣，超過1萬億美金，“這是一個很了不起的成就”。他特別強調RCEP的包容性，“它不僅包含了發達國家，比如新加坡，也包括發展中國家，更包括落後國家”，為“共享發展給人類找出了一條路子”。