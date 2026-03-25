分析：美伊談判一扇小小窗口被打開了一條縫

特朗普對和伊朗展開“非常有力談話”的戲劇性描述，暗示著外交之門已被敞開。 中評社香港3月25日電／美國總統特朗普對和伊朗展開“非常有力談話”的戲劇性描述，暗示著外交之門已被敞開，可能帶來他所聲稱的“我們在中東敵對行動完全且徹底的解決”。



但伊朗幾乎立即否認談判已展開--目前僅有些微跡象顯示，僅是一扇小小的窗口被打開了一條縫。



BBC分析，美伊談判小窗口已開，但迅速結束戰爭仍不太可能。這扇窗口與去年2月和6月幾輪外交嘗試中被打碎的是同一扇--當時美國支持的以色列對伊朗的攻擊破壞了僅存的一點信任。



據說，先前談判中的兩位主要談判代表--伊朗外長阿巴斯·阿拉格齊（Abbas Araghchi）和美國特使史蒂夫·威特科夫（Steve Witkoff）--之間仍有一些溝通。但這些對話被形容為是非常初步的接觸。



而德黑蘭現在將威特科夫這條渠道視作一種把戲。



“美國總統的聲明是為了降低能源價格，並為其軍事計劃的實施爭取時間，”伊朗外交部這樣反擊道。



其他觀察家也持相同看法，他們認為美國總統正面臨越來越大的壓力，要降低油價、拉抬股市，並展現自己正在推動結束這場引發包括美國在內全球經濟震蕩的危險衝突。



特朗普也仍在尋找類似委內瑞拉那樣的門戶，尋找伊朗版的臨時總統德爾西·羅德里格斯（Delcy Rodríguez）--一個強勢但務實的領袖，讓他可以試圖施加影響。



在戰爭初期，他形容委內瑞拉是伊朗的“完美參照”。



這顯示他誤解了委內瑞拉與伊朗之間的根本差異。伊朗的多層體制在近50年的磨練中，已能夠透過邊緣化改革派與壓制異議，來確保政權存續。



但特朗普現在表示，他們正在與這個伊斯蘭共和國的一位“頂尖人物”打交道。



在以色列媒體最先報導後，被普遍認為該人士是穆罕默德－巴格爾·加利巴夫（Mohammad－Bagher Ghalibaf）。



他曾在伊朗體系中擔任多項重要角色，包括警察總長、伊斯蘭革命衛隊空軍司令，以及國會議長。



他四度參選總統失敗，並曾將2月全國各地那些走上街頭要求變革的伊朗民眾稱為“敵人和恐怖分子”。



但在特朗普的世界里，加利巴夫是一位可望消除伊朗安全與政治體系分歧的強人。



消息人士表示，雖然一直有人努力試圖間接與加利巴夫（Ghalibaf）展開對話，但至今仍沒有任何官方或公開跡象顯示已取得成功。

