“針對伊朗的戰爭符合國際法‘侵略罪’定義”

特朗普至少兩度威脅要以壓倒性武力打擊伊朗能源設施。 中評社香港3月25日電／美國和以色列對伊朗的攻擊、對其能源基礎設施的威脅，以及德黑蘭對海灣鄰國的報復，凸顯了發動和升級國際戰爭的既有規範已被顛覆。



BBC報導，美國總統唐納德・特朗普至少兩度威脅要以壓倒性武力打擊伊朗能源設施。上周，他表示，如果伊朗進一步報復卡塔爾的能源設施，他將“大規模炸毀”伊朗南帕斯（South Pars）氣田。而在周六，他又聲稱，如果伊朗領導人不重新開放霍爾木茲海峽，美國將“摧毀伊朗各種發電廠，從最大的那座開始”。



這些言論出現之際，外界日益擔憂這場戰爭的本質正以前所未有的方式，對全球以規則為基礎的國際秩序帶來巨大壓力。



國際刑事法院（ICC）首任首席檢察官路易斯・莫雷諾·奧坎波（Luis Moreno Ocampo）表示，全球的規範體系旨在保護平民，並防止各國在自衛或經聯合國安理會批准以外的情況動武。



他向BBC表示，針對伊朗的戰爭符合國際法中“侵略罪”的定義。



奧坎波並指，特朗普威脅轟炸伊朗發電廠，以及伊朗和以色列互相攻擊對方的能源基礎設施，這些都不構成合法目標。他將這些行為比作俄羅斯對烏克蘭能源設施的攻擊，而俄方官員因此遭到ICC的戰爭罪起訴。



“俄羅斯在烏克蘭、美國在伊朗或委內瑞拉的案例……都稱為侵略罪。這意味著一個國家使用武力侵犯另一個國家的主權、領土完整或政治獨立，就是如此，”奧坎波說。



“如今我們從以規則為本的體系，走向以個人意志為準則——今天特朗普總統決定什麼，就成了規則。那不是一個可持續的世界。”



白宮回應指奧坎波的說法“荒謬”。白宮表示，特朗普正在採取“大膽行動，消除來自一個流氓恐怖政權的威脅”。



一名白宮官員補充說，伊朗在區域內殺害平民顯示“總統採取這些行動的重要性”。



當被問及美國攻擊伊朗發電廠是否構成戰爭罪時，美國駐聯合國大使麥克·沃爾茲（Mike Waltz）周日（3月22日）接受 哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時說：“當一個政權掌控如此多的關鍵基礎設施，並利用其來壓迫本國人民、攻擊鄰國，以及違反聯合國制裁、邁向核武器時，那就使這些成為合法目標。”

