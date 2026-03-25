在博鳌展望深圳APEC：中國主辦恰逢其時

博鰲代表嘉賓們展望11月底將在深圳舉辦的APEC峰會（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 郭至君）第33次APEC峰會將於今年11月在深圳舉行，這是中國繼2001年上海、2014年北京之後第三次擔任APEC東道主。在今年的博鳌亞洲論壇上，一眾國內外重量級嘉賓已經開始展望深圳APEC峰會，很多人都表示，在現今變亂交織的大變局下，在中國舉辦是恰逢其時的，各國需抓住機遇重振APEC的作用和影響力。



2026年亞太經合組織（APEC）高官會主席、中國公共外交協會會長陳旭首先致辭表示，作為2026年APEC東道主，中方願同各方一道，錨定建設亞太共同體、促進共同繁榮的主題，緊緊圍繞開放、創新、合作三大優先領域，凝聚合作共識、規劃合作藍圖，為亞太地區的繁榮與增長注入新的動力。“從上海黃浦江畔到北京雁棲湖邊，再到今年的深圳粵港澳大灣區，中方願同各方一道，以APEC中國年為契機，堅守合作初心，弘揚合作精神，為亞太合作作出新貢獻，為亞太發展注入新的活力，攜手邁向亞太共同體宏偉的願景。”



新西蘭前總理希普利表示，中國作為東道國是恰逢其時的，中國剛剛推出了“十五五”計劃，而且連續五年保持4.5%到5%的增長率，這對全世界來講非常重要。她也希望APEC可以保持經濟論壇的純粹而不是變成一個地緣政治的角力場。“我們期待著中國今年對於APEC峰會的領導以及給大家帶來更多的信心，一起共同塑造美好的未來。”



美國前商務部長古鐵雷斯也贊同希普利的看法，他說，中國作為東道主召開今年的APEC峰會是一個非常重要的時機。“APEC不是一個官僚主義機構，需要靈活應變，以結果和行動為導向，現在到了這樣一個時機，而我們應該抓住。”他強調。



新加坡前外交和商務部長楊榮文指出，2026年APEC峰會將在深圳召開，深圳是中國第一個開放示範區域，而且它距離香港很近，香港也可以承擔辦分會的角色。中國是更廣泛的世界和亞太共同體的重要部分，我們需要借用這樣的契機讓各國領袖和高官建立連接和友情，那樣這個世界才會更加安全。“中國人有非常優秀的傳統，中方作為東道主，能夠奠定一個樂觀向上的基調，最終取得切實的成就。”他最後說。

