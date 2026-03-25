韓國全民節能　縮短淋浴時間、避免夜間充電

韓國總統李在明24日在國務會議上表示，當前能源形勢嚴峻，亟需全民協力應對。 中評社香港3月25日電／中東戰事持續，嚴重依賴中東進口能源的日韓兩國的能源供應危機日益嚴峻。韓國政府24日宣布對公務車輛實施限行，發布了12項全民節能倡議。日本同日宣布將啟動第二輪石油儲備釋放。



能源危機的影響也開始逐步向民生領域蔓延，韓國從垃圾袋到泡麵等物資供應都可能受到影響，日本民眾則瘋狂搶購廁紙。



紐約時報中文網報導，韓國週二啟動了全民節能行動，呼籲民眾縮短淋浴時間、短途出行騎單車，並避免在夜間給手機和電動汽車充電。



與其他國家一樣，由於美以對伊朗的戰爭引發的石油和天然氣供應中斷，韓國的擔憂日益加劇。它的石油和天然氣全部依賴進口。戰前，其近70%的原油供應需經由毗鄰伊朗的霍爾木茲海峽運輸，而戰爭幾乎使油輪運輸陷入停滯。



油價上漲以及韓元對美元走弱對嚴重依賴能源密集型製造業的韓國經濟造成了雙重打擊。



韓國總統李在明在週二主持內閣會議時，呼籲公眾加入一個包含了12項措施的全民節能行動。他提及韓國民眾在上世紀90年代末亞洲金融危機期間表現出的愛國精神——當時許多家庭出售項鏈等黃金飾品幫助國家籌集急需的硬通貨；以及在疫情期間，人們嚴格遵守政府實施的社交距離和核酸檢測規定。



“我們迫切需要民眾的配合，”他說。“只要大家齊心協力，我們一定能夠渡過這場危機。”



韓國的氣候能源環境部還鼓勵民眾僅在週末使用洗衣機和吸塵器，改用節能家電和照明設備，並盡可能多地使用公共交通。這些措施均為自願性質。



韓國政府表示，將要求所有政府機構的公車在每週的五個工作日中僅四天上路。（例如，車牌尾號為1或6的公務車將在週一禁行。）



政府還呼籲公眾也採取類似做法，並表示如果能源危機進一步惡化，可能會對私家車實施強制性限制。



政府同時表示，將加快目前處於維護狀態的10座核電站中的五座的檢修進度，以便及早重啟。（目前還有另外16座在運行。）



政府還要求企業提出節能措施，例如在午休期間關閉辦公室照明，並鼓勵員工走樓梯取代乘坐電梯。



政府於3月13日對汽油、柴油和取暖用煤油設定了價格上限——這是30年來首次。政府還承諾將推出一項規模為165億美元的補充預算，以緩解匯率波動和油價上漲的影響，尤其是對低收入家庭的衝擊。



政府還計劃向所有家庭發放現金消費券，以提振內需。