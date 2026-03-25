英媒：油價暴跌引發中東局勢“內幕交易”質疑

中評社香港3月25日電／據英國《金融時報》24日報導，美國總統特朗普23日在社交平台發布有關美伊對話的帖文前15分鐘，國際原油市場出現規模約5.8億美元的異常大額交易，引發市場對“內幕交易”的猜測。



報導說，紐約時間23日6時49分至6時50分，約6200份布倫特原油與西得克薩斯中間基原油期貨合約完成換手。根據彭博社數據測算，這些合約名義價值達5.8億美元。隨著原油期貨交易量驟然攀升，標準普爾500種股票指數瞬間跳漲，成交量也同步顯著放大。



新華社援引報導，特朗普隨後在7時04分發布帖文稱：“過去兩天，美國與伊朗就我們在中東地區敵對行動的全面徹底解決方案進行了非常良好且富有成效的對話。”這一消息觸發全球能源市場大幅拋售。由於投資者下調了對衝突長期化的“押注”，標普500指數期貨與歐洲股市同步走高。



報導認為，這類“時機精準”的交易，與此前美國襲擊伊朗、委內瑞拉前出現的情況“如出一轍”。多家對衝基金表示，這是近幾個月來，美國官方宣布重大消息前出現大額提前交易的諸多案例之一。



報導援引一家大型對衝基金交易員的話說，能源咨詢機構近期已注意到多筆時間點異常的大額交易。另一名投資經理則表示，一系列時機精準的大額交易已在投資者中引發“強烈不滿”。



據報導，23日晚些時候，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫在社交媒體發文，明確否認美伊之間存在任何談判。這一表態隨即

引發全球股市回落，能源市場則再度出現買盤。

卡利巴夫說，散布“虛假新聞的目的是操縱金融和石油市場，以此讓美國和以色列擺脫其深陷的泥潭”。