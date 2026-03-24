李華球：能源承壓美不可靠　惹台灣民眾擔憂

台灣中華戰略暨兵棋研究協會研究員李華球（中評社 資料照） 中評社北京3月26日電（記者 陳思遠）中東戰事持續發酵，能源進口占比逾96%的台灣將陷入能源安全困境，近期賴清德也宣布重啟核二、核三廠。台灣中華戰略暨兵棋研究協會研究員李華球24日接受中評社採訪時表示，賴清德此番急轉彎很明顯是受中東戰事衝擊，撐不住了。



李華球指出，美國的恣意妄為、特朗普的行事作風和決策模式也讓台灣民眾擔心，要是有一天台灣面臨戰火，特朗普會不會不管台灣。



李華球，台灣淡江大學國際事務與戰略所博士班，淡江大學大陸所法學碩士，現任中華戰略暨兵棋研究協會研究員，研究專長為兩岸關係、國際情勢、“國防”軍事、香港問題研究。曾任國防大學政戰學院教官、“國軍”外語學校教官、“國軍”語文中心政戰主管、“國政基金會國安組”特約研究員、中華港澳之友協會副祕書長。



李華球表示，中東戰事開打25天以來，台灣民眾最關心的是油價漲了多少。目前台灣油價只漲了一塊多新台幣，主要是“行政院”把漲的油價統統給吸收了，逼著石油公司沒辦法漲高。但是台灣民眾還是會擔心，畢竟戰爭如果久拖，“行政院”再有錢也不可能長久控制油價。



台灣能源進口占比逾96%，約60%石油與1／3天然氣須經霍爾木茲海峽，台灣仰賴發電的天然氣將出現斷供危機。



談及賴清德宣布重啟核二、核三廠，李華球指出，反核是民進黨數十年的“神主牌”，此番急轉彎很明顯是受中東戰事衝擊，台灣約30%的天然氣供應面臨影響，現在撐不住所以啟動核二、核三，也表明此前民進黨反核是為了選舉。

