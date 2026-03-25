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伊朗：滿足條件的非敵對船只可過霍爾木茲海峽
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2026-03-25 16:10:33
中評社香港3月25日電／伊朗常駐聯合國代表團於德黑蘭時間25日凌晨在社交媒體上發表聲明說，非敵對船只，如果其所屬或有關聯的國家不參與且不支持針對伊朗的侵略行為，並完全遵守已公布的安全和安保規定，在與伊朗有關部門協調下，可安全通行霍爾木茲海峽。
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