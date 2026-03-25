林劍反問日媒：你見過持刀入使館的先例嗎？

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）就3月24日有日本不法之徒強行闖入中國駐日本大使館一事，外交部發言人林劍在今天例行記者會上表示，此事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，再次敦促日方立即徹查事件、嚴懲不法分子，給中方一個負責任的交代。在回答日本媒體相關提問時，發言人林劍嚴正反問，“你見過有人未經允許、持刀進入使館、同大使交談的先例嗎？”



據悉，3月24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的不法之徒翻牆強行闖入中國駐日本大使館，此人承認自身行為非法，威脅要以所謂“神”的名義殺死中國外交人員。



林劍在今天記者會上表示，日本警方查證並公開的信息顯示，此人為日本陸上自衛隊現役官員，職位是三等陸尉，攜帶長達18厘米刀具，翻牆闖入中國駐日本使館。



林劍指出，中方已在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿，指出該事件嚴重威脅使館人員安全，擾亂使館安寧，損害使館尊嚴，表明日方未能切實履行《維也納外交關係公約》義務，未能盡到保護使館及外交代表不可侵犯的特殊責任。



林劍強調，我們再次敦促日方立即徹查事件、嚴懲不法分子，給中方一個負責任的交代。



被問及這一事件是否會加劇中日間的裂痕，林劍指出，這一事件再次反映出日本國內極右翼思潮和勢力十分猖獗，“新型軍國主義”成勢為患，也暴露日本政府在歷史、台灣等涉及中日關係重大核心問題上的錯誤政策流毒深重。日方對自衛隊人員失管失教，未能履行對中國使領館和外交人員的安保責任。



“至於日方將採取什麼措施妥善處理此次的事件，如何從根源上確保類似事件不再發生，建議你直接問日本方面。包括中方和國際社會都在拭目以待。”林劍說。