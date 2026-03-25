外交部談伊朗戰事：中方一直為止戰奔走

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）外交部發言人林劍在25日例行記者會上指出，自伊朗戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，只要衝突持續，我們的外交斡旋努力就不會停止。



外長王毅昨日應約同伊朗外長阿拉格齊通電話，中方注意到阿拉格齊外長表示，伊方期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。



下一步中方將為勸和促談作出怎樣的努力？林劍表示，伊朗戰事外溢影響持續擴散，嚴重衝擊中東和世界的和平穩定。立即停火止戰是地區國家人民的普遍期待和國際社會的共同呼聲。王毅外長昨天在同伊朗外長阿拉格齊通話中強調，中方的原則立場是，所有地區熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。談起來總比打下去好，希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。



林劍指出，自伊朗戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走、為和平盡力，只要衝突持續，我們的外交斡旋努力就不會停止。中方將進一步在促和止戰方面發揮建設性作用，並同地區國家和國際社會一道努力，為盡早恢復海灣地區的和平安寧作出貢獻。



另有美國媒體報導，美國總統特朗普表示，他已向伊朗提出一項和平方案，並對結束這場持續近一個月的衝突表示樂觀。與此同時，伊朗方面也宣布，將允許“非敵對”的油輪通過霍爾木茲海峽。



林劍對此表示，中方對中東局勢持續緊張、衝擊地區和國際和平穩定深感擔憂。停火止戰是當務之急，對話談判是破局之路，我們支持一切有利於緩局降溫、恢復對話的努力。

