切勿聽信“退稅秘籍”　虛假個稅申報屬違法

中評社香港3月25日電／2025年度個人所得稅綜合所得匯算已於2026年3月1日開始。隨著個稅匯算的進行，在網友積極曬出退稅“紅包”的同時，也流傳出少量“退稅秘籍”，出現一些個人身份信息被冒用、虛假申報專項附加扣除進行個稅匯算等不良情形。對此，專家表示，冒用他人信息進行個稅申報屬違法，納稅人切勿因小失大。



據新華社報導，現行個人所得稅政策共設立七項專項附加扣除。“目前來看，個人信息冒用較多出現在子女教育、贍養老人和3歲以下嬰幼兒照護這三項專項附加扣除上。”國家稅務總局稅收科學研究所所長黃立新說。



他介紹，為更好保障納稅人合法權益，防範專項附加扣除亂填和冒用子女信息或老人信息虛假填報等問題，稅務部門進一步強化數據運用，對於納稅人超額或超比例填報子女教育、贍養老人、3歲以下嬰幼兒照護等專項附加扣除情形，予以遠程阻斷。



“也就是說，如果有人事先冒用或者錯誤填報了自然人納稅人的子女信息或老人信息，在該自然人進行填報扣除時系統會給出明確提示。如果提示是自己的家屬親友錯誤填報了扣除信息，納稅人需盡快與家屬親友進行協商，修改填報內容，依法享受專項附加扣除。”黃立新說。



“如果提示被陌生人冒用了信息，也不用驚慌，可以前往辦稅服務廳提供相關證明資料，稅務部門將對該信息予以核實，核實無誤後將督促錯填方删除相關信息或暫停錯填方享受專項附加扣除。”黃立新介紹。



黃立新表示，依法辦理個稅匯算是每個納稅人的法定義務，虛假申報、冒用他人信息進行個稅匯算，不僅是稅收違法行為，更涉嫌侵犯公民個人信息，一經查實，不僅面臨退還稅款和罰款，更要承擔相應的法律責任。因此，納稅人要如實填報自己的收入、扣除等信息，切勿聽信旁人“退稅秘籍”，依法誠信辦理匯算。