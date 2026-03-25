心源性猝死有何征兆？怎樣識別及防治？

專家特別提醒，近年來中青年猝死案例頗受社會關注，其中一個重要原因是工作壓力大、加班熬夜多、生活方式不健康。 中評社香港3月25日電／知名考研輔導教師張雪峰因心源性猝死去世，引發社會廣泛關注。啥是心源性猝死？有何征兆？怎樣識別？如何防治？權威醫學專家做出解答。



醫學專家提醒，心源性猝死是最常見的猝死類型之一，發病突然、搶救窗口期極短。但心源性猝死並非毫無征兆，加強風險識別和健康管理，是降低猝死風險的重要手段。



猝死病例多數與心臟疾病有關



據山東第一醫科大學附屬省立醫院心臟大血管外科主任王安彪介紹，在所有猝死病例中，七到八成與心臟疾病有關。常見的直接原因有冠心病、嚴重的心律失常，如室性心動過速或心室顫動、心肌病等。



王安彪說，如果心臟無法有效泵血，大腦很快會因缺氧而失去意識。醫學上通常將症狀出現在1小時內發生的、由心臟原因導致的自然死亡，定義為心源性猝死。



心源性猝死往往起病非常突然，多數發生在醫院之外，搶救時間窗口極短，故被稱為心血管疾病中的“隱形殺手”。綜合來看，心源性猝死的高發人群，主要可歸納為以下幾類：



一是患有特定心臟基礎疾病的人群。這是猝死風險最高的群體，包括冠心病患者、心力衰竭患者、特定心肌病患者，以及遺傳性心律失常綜合征患者。



二是具有特定臨床病史的人群。心臟驟停幸存者是猝死風險極高的人群。有不明原因昏厥病史者，特別是近期發生與心律失常相關的昏厥，以及心肌梗死後伴有室性心律失常者。



三是有猝死相關家族史的人群。一級直系親屬有心源性猝死者，有不明原因心臟驟停，有遺傳性心肌病或心律失常綜合征家族史的人。



四是存在其他特殊合併症的人群。終末期腎病（如透析患者）屬於猝死高風險的特殊人群。糖尿病患者，尤其是合併心肌梗死或心力衰竭時，猝死風險增加。



王安彪提示，“三高”等慢性病如果控制不佳，也會增加心血管事件發生概率，“關鍵在於，儘管上述高危人群的個體猝死概率遠高於普通人群，但由於普通人群基數巨大，多數猝死事件實際發生在未被識別為高危的普通人群中。”



有些症狀不是“疲勞”，猝死“預警信號”要注意



國家心血管病中心2025年發布的《中國心血管健康與疾病報告2024》顯示，心血管疾病已成為“我國”居民首位死因。王安彪說，心源性猝死是心血管疾病最嚴重、最凶險的臨床表現之一。

