李華球：中東炮火聲大於和談聲　難有和緩

台灣中華戰略暨兵棋研究協會研究員李華球（受訪者供圖） 中評社北京3月27日電（記者 陳思遠）美以伊之間的緊張局勢持續升溫，衝突已持續28天。台灣中華戰略暨兵棋研究協會研究員李華球接受中評社採訪時表示，美國提出15點停火方案，和談條件嚴苛，伊朗短期應該不會停止武力動作，也不願意和談。這場戰爭目前看來，砲火之聲大於和談之聲，難有和緩之局出現。



美國提出15點停火方案，要求伊朗解除核能力、停止支持地區武裝、限制導彈、開放霍爾木茲海峽；伊朗拒絕美國提出的停戰方案，並提出伊方關於停戰的5項條件。



李華球分析，美伊條件談不攏，因為美軍開出的方案，等於伊朗就要放棄一個國家應有的防衛措施與保障國家和人民安全的基本防衛功能，這是任何國家都不會同意的事。



他說，由於美國不合理的方案，伊朗隨即提出五項條件，來維護伊朗的國家主權與領土完整，盡到保護伊朗人民的生命與財產的安全。這五項美國也不可完全同意，因此，戰局發展將難預料。



李華球接著分析，特朗普眼見伊朗難以擒服，釋出要波灣地區國家要付出2.5兆美元戰爭結算費，並說伊朗若不願和談，將採取地獄式打擊伊朗。就此而言，美伊和談前景不容樂觀。



他認為，綜合當前美以伊戰情而言，仍相互攻擊中，且針對重要設施攻擊，並且美國一再放話恐嚇伊朗，也一手釋出和談，但究實來看，美以攻擊動作未停止或減緩，美國和談條件嚴苛，伊朗短期應該不會停止武力動作，也不願意和談。這場戰爭目前看來，砲火之聲大於和談之聲，難有和緩之局出現。



李華球指出，美以的戰略步調也存在差異。以色列希望借這次戰爭一舉殲滅宿敵伊朗，然而特朗普的初衷則是通過軍事壓力迫使伊朗停止核武器發展。經過二十幾天的戰鬥，特朗普顯然意識到短期內無法讓伊朗就擒，而且如果攻擊伊朗石油設施，等於逼伊朗出重手，到時戰線的延伸會非常廣。

