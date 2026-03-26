馬凱碩：世界需要適應“東升西降”

新加坡知名外交家馬凱碩出席博鰲亞洲論壇並發言（中評社 郭至君攝） 中評社博鰲3月27日電（記者 郭至君）新加坡資深外交官馬凱碩出席今年博鰲亞洲論壇的多場活動，在探討“如何為未來世界注入穩定性”的高端對話上，他強調，要注入確定性，必須先明確不確定性的根源。馬凱碩表示，過去5年間，加沙戰爭、烏克蘭衝突、伊朗局勢等事件吸引了全球關注，影響著所有國家。我們可以關注這些事件，但更重要的是理解其根源——當前世界面臨的巨大不確定性，本質上源於正在發生的百年未有之大變局，這種根本性的結構變化正是我們感受到不確定性的症結所在。



馬凱碩舉了三個例子說明這種根本性的結構性變化：



第一，我們正進入世界歷史的新時代，這個時代的關鍵特徵是：西方主導世界的歷史正在終結，亞洲正重回世界舞台中央。西方主導地位的逐步終結並不意味著它的衰落——西方仍是全球最強大的文明且將保持這一地位一段時間，但結構性變化已然發生，我們必須調整世界秩序以適應這一新形勢。



第二，伴隨實力格局的結構性變化，世界秩序也在發生根本性調整。過去我們以為地球廣袤無垠，如今卻深刻意識到這是一個“世界村”。每天都有證據提醒我們，人類生活在同一個緊密相連的“村子”裡。氣候變化、全球金融危機、石油價格波動等挑戰，都是我們共同面臨的問題。作為地球上最智慧的物種，人類是否有能力應對這些挑戰？通過集體協商尋找解決方案？現在的悖論在於：在最需要加強全球治理機構的時刻，我們卻在削弱它們。如果無法加強全球治理，全人類都將蒙受損失。



第三，武器發展與人類管控能力的失衡。千百年來，人類社會始終存在戰爭，但過去我們用木棍、石頭、長矛作戰，而如今武器的威力已呈幾何級增長。當前的不確定性部分源於這些武器能輕易封鎖全球重要水道。我們本應隨著武器技術進步而提升管控能力，但事實恰恰相反——人類似乎回到了原始本能：“這是我的，不是你的；你若越界，我就反擊”。這種思維倒退是我們必須應對的結構性挑戰，而我相信我們有能力應對。

