博鰲25周年　面向更好的下一個時代

博鰲亞洲論壇2026年年會正在舉行（中評社 郭至君攝） 中評社博鳌3月26日電（記者 郭至君）3月24日，博鰲亞洲論壇在海南博鰲舉行成立25周年紀念活動。2001年2月，博鰲亞洲論壇正式成立，從2002年舉辦到本屆年會已經25歲了。博鰲亞洲論壇成長的25年，是中國經濟騰飛的25年，也是中國實現高水準對外開放的25年。



作為論壇創始推動者之一，菲律賓前總統阿羅約回憶道，2002年她首次以總統身份出席論壇，2007年與比爾·蓋茨、穆罕默德·尤努斯同台交流的場景，正是博鰲亞洲論壇的獨特魅力，能夠彙聚政界領袖與全球創新力量。論壇高級顧問、新西蘭前總理希普利則將論壇比作“一面鏡子”和“跳板”，既記錄了中國與亞洲的崛起，也幫助各方“看穿當前混亂，堅持對話和交流”。



中國外交部前副部長張業遂用四組關鍵資料，系統梳理了亞洲經濟一體化的里程碑：亞洲經濟貢獻率穩定在50%以上；2020年東盟首次成為中國最大貨物交易夥伴；RCEP自2022年起陸續生效；2025年中國—東盟自貿區3.0版升級議定書正式簽署。他說：“推動區域經濟一體化，成為亞洲國家抵禦系統性風險、重構全球經貿規則的重要戰略選擇。”



博鰲亞洲論壇秘書長張軍也表示，博鰲亞洲論壇一定會沿著正確的道路前進，推動自由貿易以及整個地區的開放發展，捍衛多邊主義。“亞洲高品質和可持續發展離不開整個世界的協同，我們不可能從脫鉤當中尋求發展，所以，毫無疑問我們也必須要共同面對所有的挑戰，一方面我們要承擔起對區域一體化的責任，同時也會針對全球挑戰拿出方案和解決之道。”他說。



現如今，在全球經貿秩序受到單邊主義、保護主義嚴重衝擊的形勢之下，區域合作的重要性在進一步上升，而正如張軍所說，中國正在為動盪的世界提供“穩定錨點”與“中國方略”。其他參與研討的各方代表和論壇顧問都一致認為，紀念博鰲亞洲論壇成立25周年的最大意義就是推動亞洲經濟一體化，促進亞洲與世界各國的交流合作，實現互利共贏。在場的嘉賓們都對亞洲和世界的未來充滿信心，大家堅信在新形勢、新時代下，論壇將更加積極有為，開創更好的下一個25年。

