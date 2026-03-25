3月25日外交部記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月25日電（記者 海涵）外交部發言人林劍25日在例行記者會上就日本自衛隊人員衝闖中國駐日使館、伊朗戰事等回答中外記者提問。以下是問答全文：



中阿衛視記者：關於日本自衛隊人員衝闖中國駐日使館事件的最新進展是什麼？中方對此有何進一步表態？



林劍：中國駐日使館正與日本警方協調後續處置事宜，這一不法之徒已移交日本警方。日本警方查證並公開的信息顯示，此人為日本陸上自衛隊現役官員，職位是三等陸尉，攜帶刃長達18厘米的刀具翻墻闖入中國駐日本使館。中方已在北京和東京向日方嚴正交涉、表達強烈不滿，指出該事件嚴重威脅使館人員安全，擾亂使館安寧、損害使館尊嚴，表明日方未能切實履行《維也納外交關係公約》義務，未能盡到保護使館及外交代表不可侵犯的特殊責任。



我們再次敦促日方立即徹查事件、嚴懲不法分子，給中方一個負責任的交代。



總台央視記者：王毅外長昨天應約同伊朗外長阿拉格齊通話。我們注意到阿拉格齊外長表示伊方期待中方為促和止戰繼續發揮積極作用。請問中方下步將為勸和促談作出怎樣努力？



林劍：伊朗戰事外溢影響持續擴散，嚴重衝擊中東和世界和平穩定。立即停火止戰是地區國家人民的普遍期待和國際社會的共同呼聲。王毅外長昨天在同伊朗外長阿拉格齊通話中強調，中方的原則立場是，所有地區熱點問題都應通過對話談判解決，而不應使用武力。談起來總比打下去好。希望各方抓住一切和平機會和窗口，盡快啟動和談進程。

