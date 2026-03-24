美智庫：拜登對華戰略遺產是美中競爭共存

卡內基國際和平基金會發布報告總結拜登政府對華戰略的“經驗教訓” 中評社華盛頓3月25日電（記者 余東暉）美國智庫卡內基國際和平基金會23日發布報告，回顧總結拜登政府四年對華策略的形成和實施，以及美中關係從跌宕起伏到企穩回升的過程。報告指出，拜登對華政策手法方針的核心在於鞏固一個著眼於美中共存的戰略競爭框架。這個遺產對後續美國政府的意義在於，務實對待中國崛起的現實，在美中戰略競爭中通過外交管控分歧，防止兩個大國滑向災難性的戰爭。



這個題為“實施拜登政府的中國戰略”的報告，基於對沙利文、坎貝爾、卡爾、拉特納、羅森博格、貝莎蘭、胡珀、杜如松等33位拜登政府前官員的訪談，並廣泛閱讀了美中官員的原始聲明、當時的新聞報導以及其他二手資料而寫成。其中透露了一些當時的決策內幕，反思拜登政府對華外交的不足，總結處理對華關係的經驗教訓。



談到拜登政府對華競爭中謀共存的戰略框架形成的原因，受訪官員承認，中國和中國共產黨是地緣政治格局中不可分割的一部分，美國和中國都無法在不付出慘痛代價的情況下真正擊敗對方。因此他們的目標不是主導，而是競爭共存，在避免戰爭的同時維護美國的優勢。報告說，這種框架如今塑造著華盛頓的外交政策，即使在特朗普第二任期內也得以延續，儘管做出了一些調整。



這個194頁報告回顧了拜登政府在其執政第一年制定了一項三管齊下的對華戰略。該戰略建立在三個相互關聯的支柱之上：加大國內投資、與盟友結盟、負責任地與中國競爭。報告稱，其目的並非擊敗中國，而是在增強美國實力的基礎上管控長期的競爭關係。