中國著名“升學規劃師”張雪峰去世引發熱議

張雪峰生命在喧囂與爭議中戛然而止，卻在社交媒體上激起了巨大且複雜的回響。 中評社香港3月25日電（記者 肖瑞）中國最知名的“升學規劃導師”張雪峰昨日運動後猝然身亡，終年未及半百。這位原名張子彪的草根演說家，其生命在喧囂與爭議中戛然而止，卻在社交媒體上激起了巨大且複雜的回響。



張雪峰的崛起，是中國教育內卷化時代的一個標誌性產物。在過去十年間，隨著高等教育毛入學率超過60%，中國社會從“上大學難”轉變為“上好大學難”。雖然高考依然是絕大多數普通家庭實現階層躍遷最可靠的通道，但這條通道變得空前迷離。面對新高考改革後的近百個平行志願、錯綜複雜的專業名稱以及瞬息萬變的就業市場，信息不對稱成了橫亘在普通家庭面前的一堵高牆。



張雪峰所做的，正是用最粗糲、最直白甚至帶有冒犯性的語言，砸碎了這堵牆。他在演講中把晦澀的招生簡章翻譯成大白話，告訴那些身處信息窪地的農村家長和工薪階層：哪個專業畢業就能拿到高薪，哪個“985”名校的某個專業其實是“坑”。



張雪峰的形象與言論，本身就是中國教育焦慮的濃縮符號。他在講台上、屏幕前，語速極快，表情豐富，帶著東北人特有的幽默與犀利。他的演講片段在短視頻平台被切割成無數爆款：他調侃“哈理工狗屁不是”，以此強調選擇頭部院校的重要性；他聲稱孩子如果要報考新聞系就“先把他打懵”，“家庭沒有資源，千萬不要學金融”……



這些言論，在精英階層聽來刺耳甚至粗鄙，認為他消解了教育的崇高感，但在普通家庭眼中，卻是撕開了“皇帝的新衣”——他講的大實話，是那些大學教授、招生辦老師不願或不敢講的“潛規則”。這種“話糙理不糙”的風格，讓他成為互聯網上極具分裂感的人物：



一方面，他被視為“平民的指路明燈”。支持者認為，張雪峰打破了精英階層對教育信息的壟斷，他用赤裸裸的現實主義，讓寒門子弟在填報志願時不再因為虛幻的“情懷”而誤入歧途。



另一方面，他被批評為“焦慮的放大器”。批評者指出，他的極端言論不僅缺乏對高校和傳統學科的基本尊重，更將教育簡化為一場純粹的投資回報率計算。當“穩不穩定”、“賺不賺錢”成為衡量專業價值的唯一標準時，教育便失去了涵養人格、塑造公民的深層意義。他教會了學生在規則內如何“卷”，卻從未思考過如何改變這種令人窒息的規則。從這個角度看，他既是時代焦慮的產物，也是加劇社會內卷的推手。



張雪峰的故事已經落幕，但他所代表的喧囂，以及製造這種喧囂的社會土壤，仍將長久地拷問著這個急於前行的國度。如何讓教育回歸育人的本質，如何讓個體在激烈的競爭中仍能保有一份從容，這是張雪峰留下的，比個體生命消逝更為沉重的問題。