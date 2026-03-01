專訪：李順興論閩南文化構建命運共同體

李順興教授 中評社香港3月26日電（記者 束沐）閩南師範大學教授李順興日前就“閩南文化構建命運共同體”主題，接受中評社專訪時稱，新時代的閩南文化傳播模式提升了閩南文化的國際影響力，有力支撐了“構建命運共同體，築牢治國安邦之基”戰略敘事與全球文明倡議的落地。



李順興教授近年致力於兩岸融合發展和中國-東南亞教育文化交流的實踐與研究，成果顯著。近年來，在《中國高等教育》《中國大學教學》《人民日報》（海外版）《中國評論》發表系列論文。他以服務國家戰略為導向，將閩南文化等辦學特色優勢轉化為服務國家統一和周邊外交的戰略支點，圍繞“閩南文化與鑄牢中華民族共同體意識”“閩南文化與構建周邊命運共同體”兩條主線開展系統性研究，形成了兼具理論深度與實踐價值的研究成果，引發學界與社會廣泛關注。



專訪全文如下：



中評社記者：您作為化學和環境科學與工程專家，近年來為何深入閩南文化、兩岸關係領域的研究？



李順興：習近平總書記2015年在參加政協第十二屆全國委員會第三次會議政協民革、臺盟、台聯委員聯組討論時指出“閩南文化作為兩岸文化交流的重要部分，大有文章可做。”在世界百年未有之大變局和中華民族偉大復興戰略全域“兩個大局”同步交織、相互激蕩的時代背景下，閩南文化憑藉其獨特的地緣親緣性、深厚的歷史底蘊與廣泛的海外影響力，成為聯結兩岸同胞、溝通中外文明的重要文化紐帶。



作為一名教育工作者，尤其身處兩岸融合發展示範區前沿的閩南師範大學，我們有責任將閩南文化轉化為可感知、可體驗、可傳播的文化生產力，融入區域發展與國際交流，服務周邊命運共同體構建，深化文明交流互鑒，為民族復興築牢文化根基。

