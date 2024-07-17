紀欣：中東戰火對台灣衝擊擴大中

紀欣 中評社香港3月26日電（作者 紀欣）2月28日美國聯手以色列對伊朗發動的“不義之戰”，由於伊朗的頑強抵抗超出預期，已持續進入第四周。伊朗封鎖了全球運輸石油與天然氣逾兩成的荷姆茲海峽，導致油價飆漲，並帶動萬物齊漲、股市震盪。



3月21日晚，特朗普發文要求伊朗在48小時內開放荷姆茲海峽，否則將打擊伊朗各類發電站並將其摧毀。不料，兩天後，特朗普即縮手稱，美、伊談判在“多項重大議題取得共識”，因此指示軍事打擊行動推遲5天。但伊朗方立即否認“與美交涉”，且表示德黑蘭當局“對波斯灣、阿曼領海及荷姆茲海峽，擁有完全且強大的掌控權”。



中東戰事一起，綠營輿論就不顧台灣面臨斷氣危機而大聲叫好，甚至稱“史詩怒火空襲伊朗劍指中國”。但隨著戰事未能“速戰速決”，伊朗庫存的飛彈竟無法全數被美製防衛系統的愛國者、薩德攔截，台灣民眾自然懷疑起美式武器“不可戰勝”的神話。3月10日，滯留中東的70多名旅客靠大陸協助轉機返台，讓在之前包機赴日看球賽的卓榮泰被罵翻頭。



3月23日，台灣汽油每公升調漲1.8元，創下兩年半新高。卓榮泰卻因中油每公升補貼了13.2元，要大家跟中油“說聲謝謝”，這種“謝主隆恩”的邏輯讓民眾火大，更擔心中油補貼不起時當如何是好。有人因此想起，去年10月25日大陸提出統一後台灣會有“七個更好”，其中之一正是“兩岸應通盡通”，可惜賴政府情願以高價向他處調貨，也不願意讓大陸提供能源，台灣要擺脫“能源孤島”的命運難也！



同一天，鄧白氏發布了《中東危機白皮書》，指出台灣正面臨“能源市場、物流中斷、貿易相關業務”三大衝擊。專家也強調台積電的耗電量占全台總耗電量10%以上，任何電力中斷都會對其生產線造成影響，並直指“AI是吃電怪獸”。這就難怪賴清德一反民進黨的反核立場，宣布台電已在準備重啟核二、核三廠程序。賴說他是“依法行政”，但也承認是為因應AI發展所帶動的用電需求，其實就是向現實妥協。



儘管民進黨政府任由美國予取予求，賴清德更不惜扭曲史實發表戀殖、舔日言論，卻無法改變國際社會對台灣的定位。除了南韓電子入境卡系統一直將台灣列為“中國（台灣）”，丹麥也在居留證國籍欄直接稱台灣為“中國”，最近還發生WTO第14屆部長會議主辦國喀麥隆堅持在台灣代表團成員的簽證國籍欄稱呼“台灣，中國一省”，致使台灣自2001年來首次主動缺席該會議。此外，美國華府近日傳出風聲，特朗普為了中國大陸能出面調解中東戰局，可能會在“習特會”上明確表示美國“反對台獨”，而非僅僅“不支持台獨”。看來連霍爾木茲海峽都管不了的美國，大概不會有能力介入台海事務了。



海基會董事長蘇嘉全日前說：在這樣充滿不確定性的時刻，如何維持台海地區的和平與穩定，更顯得格外重要；海基會期盼能為兩岸關係開創更多正向發展的契機。



不知道任命蘇董事長的賴清德是否同意此說？



（作者紀欣，《觀察》雜誌發行人兼總編輯）