薩克斯：台灣能源危機或將牽動全球經濟

哥倫比亞大學教授傑弗裡·薩克斯接受中評社記者采訪（資料圖） 中評社香港3月25日電（記者 黎人愷）美國、以色列對伊朗的軍事打擊已持續26天，中東局勢仍不明朗。哥倫比亞大學可持續發展中心主任、哥倫比亞大學教授傑弗裡·薩克斯接受中評社記者採訪，就伊朗戰事與台灣能源供應危機等問題分享了他的觀點。薩克斯認為，台灣若失去能源安全保障，其半導體等其他行業將會受到影響，進而給全球經濟帶來諸多困難。



2026年底將迎來美國中期選舉，薩克斯認為，這次美國、以色列對伊朗的聯合打擊，將會在政治上極大削弱特朗普的力量。一方面，許多美國人在這場戰爭中傷亡，這違背了美國民意，美國民眾並不支持這場戰爭。另一方面，美國將為這場戰爭付出極高的經濟代價，同時將面臨油價提高、通貨膨脹等風險。本次中期選舉，特朗普極有可能失去對眾議院的控制權並受到彈劾，特朗普第二任期的餘下兩年美國政壇將陷入混亂。



台灣地區超過95%的石油依賴進口，且液化天然氣儲備極為有限，因此霍爾木茲海峽的關閉，引發了台灣島內各界對能源斷供的普遍焦慮。當談及伊朗戰事對台灣半導體生產和全球半導體供應鏈的影響時，薩克斯告訴中評社記者，若失去足夠的能源安全保障，半導體等其他行業都會受到影響，這勢必會給全球經濟的方方面面帶來諸多困難，這將會是一個全球性問題。



薩克斯稱，中國是負責任的大國，發展目標非常明確，這正是中國的巨大優勢。中國不會把時間浪費在對外部的干涉，而是專注於經濟與科技發展，因此中國模式與美國模式截然不同。薩克斯認為，未來世界的希望來自中國、印度、俄羅斯，全球格局的變革將取決於這些國家，而非美國，美國終究要學會與世界各國和平共處。