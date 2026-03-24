遲福林答中評：RCEP擴員應首選香港

中國（海南）改革發展研究院院長，海南自由貿易港研究院院長遲福林（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）中國（海南）改革發展研究院院長，海南自由貿易港研究院院長遲福林24日在博鰲接受中評社記者訪問時表示，香港應成為RCEP擴員的“第一位”候選。希望香港盡快加入RCEP，越快越好。他認為，香港在區域經濟中越來越重要，相信香港的加入會推動RCEP提高水平。



正在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2026年年會，25日舉行“RCEP：如何釋放更大潛力？”分論壇。出席論壇的遲福林在接受中評社記者訪問時提到，現時香港在區域經濟當中越來越重要，香港應成為RCEP擴員的“第一位”候選。“因為香港的金融服務業特別重要，香港也是全球最重要的一個自由貿易港。我想未來，如果香港加入RCEP，會推動RCEP的自由貿易進程，會推動RCEP的金融開放，會推動RCEP提高水平。”



遲福林說，因為香港的服務、法律、會計方面都特別專業優質，效率特別高。“我連續幾年都在呼籲，希望香港盡快加入RCEP，越快越好。”遲福林還提到，自己多次向香港官員建議，把RCEP的高層國際論壇放在香港召開，提高香港在RCEP的作用。遲福林認為，香港作為國際金融中心、貿易中心和自由港，具有舉辦此類高層論壇的天然優勢。



在當天的論壇上，遲福林也多次談及香港與RCEP的關係，明確主張香港應盡快加入RCEP，並強調香港應成為RCEP擴員的“第一位”候選。遲福林總結RCEP實施五年的成效、提出下一步發展的建議，其中一點是“加快擴員”。遲福林用數據指出，香港與RCEP成員國的緊密聯繫，強調東盟在香港的投資佔比極高，這為香港加入RCEP提供了堅實的經濟基礎。遲福林強調：“香港很成熟，我和新加坡的部長討論，他說如果在香港申請，新加坡第一個贊成，所以RCEP需要擴員，第一位的就是香港。”



遲福林強調，“發展”是RCEP的核心。中國和東盟的增長是全球最大的確定性，“如果中國在未來五到十年成為世界第一大經濟體，那麼對世界格局的改變，對於全球增長將會帶來巨大的影響力”。他預測，若中國社會消費品零售總額佔全球比重從13%提升到27%-30%，“那中國真的是最強最大的市場，這個市場對RCEP、對全球都是最大的確定性”。他認為，香港加入RCEP將有助於進一步釋放這一市場潛力，推動區域經濟一體化進程。



《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）是由中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭及東盟十國共15個成員國簽署的自由貿易協定。2022年1月正式生效。RCEP地區人口和經濟總量占全球約1/3，是世界上參與人口最多、經貿規模最大、最具發展潛力的自貿協定。

