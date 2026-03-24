亞洲嘉賓博鰲發聲：支持香港加入RCEP

博鰲亞洲論壇2026年年會舉行“RCEP：如何釋放更大潛力”分論壇（中評社 盧哲攝） 中評社博鰲3月26日電（記者 盧哲）正在海南博鰲舉行的博鰲亞洲論壇2026年年會，25日舉行“RCEP：如何釋放更大潛力”分論壇。來自東南亞、中國內地及香港的多位重量級嘉賓圍繞RCEP實施五週年展開深入討論。多位與會嘉賓提出，香港作為全球最自由的經濟體，與RCEP成員國已有深厚經貿聯繫，支持香港加入RCEP，相信是互利共贏之舉，香港的專業服務、金融優勢和科技實力將為RCEP注入新的活力。



在論壇上，談到香港為何對RCEP感興趣的議題，香港中華總商會會長蔡冠深首先表示，“香港沒有理由不加入”。蔡冠深強調了香港的特殊地位。他說，香港是具有“一國兩制”優勢的經濟體，“我們是中國的香港”。他回顧了香港與東盟建立自貿區的歷程，坦言從東盟自貿區升格為RCEP，“香港要加入是不容易的，所有的國家除了東盟還有日本、韓國等國家同意才行”。但他同時強調，“香港是一個自貿港，我們是全球最自由的經濟體，所以我們沒有理由不加入”。



蔡冠深指出，律師、會計師、工程師等專業服務是香港的強項。此外，香港是國際金融中心、航運中心、貿易中心，科研實力也不斷增強。香港有背靠祖國面向世界的優勢，又是粵港澳大灣區的重要組成部分，具有獨特價值。



中國（海南）改革發展研究院院長，海南自由貿易港研究院院長遲福林表示，RCEP需要加快擴員，而“第一位的就是香港”。遲福林認為，香港加入RCEP的條件已經成熟。他透露，“我和新加坡的部長討論，他說如果在香港申請，新加坡第一個贊成”。



遲福林強調，應將RCEP定位於經貿合作領域，反對將其政治化。“RCEP是一個經貿合作組織”，而香港作為全球最自由的經濟體，其加入將進一步強化RCEP的經貿屬性。