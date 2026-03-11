快評：大陸助建　台灣環島高鐵不是夢

2021年時任台灣“交通部長”的王國材提出“環島高鐵不是夢”的遠景。國台辦發言人朱鳳蓮25日表示和平統一後大陸可以幫助台灣迅速建成環島高鐵。(資料相) 中評社快評／國台辦發言人朱鳳蓮25日在例行記者會上表示，和平統一後，台灣基礎設施建設能“更好”，比如大陸可以幫助迅速建成環島高鐵、建設更多連接台灣東西部的高速公路，甚至台灣民眾可以沿著“京台高速公路”自駕到北京旅遊。



大陸上周表示“願為台灣提供穩定可靠的能源資源保障”，昨天表示願協助台灣建設更好基礎設施，​這都是利民措施，是實實在在的民生福祉。大陸連續對台釋放利多，會讓台灣民眾有感。



台灣早有建設環島高鐵的設想及討論。2021年時任台灣“交通部長”的王國材提出“環島高鐵不是夢”的遠景，規劃將高鐵延伸至宜蘭、花蓮、台東、屏東，目標設置約20個車站，串聯全台形成一日生活圈，並以2050年淨零排放為目標，強調選址應留設延伸空間。2024年，國民黨“立法院”黨團曾力推“花東三法”，其中之一即是環島高鐵。



因為涉及財務與技術等問題，台灣環島高鐵迄今只是遙遠的目標。朱鳳蓮昨天表示和平統一後可以幫助台灣迅速建成環島高鐵，這是可信、可以期待的，大陸說到做得到！



幾十年來，大陸憑藉強大國力、高效建築效率及低成本優勢，建設了大量驚人的重大基礎設施，涵蓋高鐵網絡、跨海大橋、深水港口、特高壓輸電、水利工程（南水北調）及海外地標性建築，以“中國速度”改變交通與經濟布局，福國利民，有目共睹。



在“基建狂魔”面前，台灣再難的基礎設施建設都不是問題。大陸已表態願意協助，貫穿中央山脈直達花東，台灣環島高鐵不是夢！