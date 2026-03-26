俄稱控制一居民點　烏稱擊退俄軍進攻

中評社北京3月26日電／俄羅斯國防部25日通報稱，過去一天，俄軍對149個區域的烏克蘭遠程無人機組裝車間及發射點、烏克蘭武裝部隊使用的能源設施、彈藥和燃料庫及烏克蘭武裝部隊和外國雇傭兵的臨時部署地點實施了打擊。俄防空部隊擊落543架固定翼無人機。此外，俄軍控制了頓涅茨克地區的一個居民點。

