【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
俄稱控制一居民點 烏稱擊退俄軍進攻
http://www.CRNTT.com
2026-03-26 09:35:46
中評社北京3月26日電／俄羅斯國防部25日通報稱，過去一天，俄軍對149個區域的烏克蘭遠程無人機組裝車間及發射點、烏克蘭武裝部隊使用的能源設施、彈藥和燃料庫及烏克蘭武裝部隊和外國雇傭兵的臨時部署地點實施了打擊。俄防空部隊擊落543架固定翼無人機。此外，俄軍控制了頓涅茨克地區的一個居民點。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
白俄羅斯總統盧卡申科對朝鮮首次正式訪問
(2026-03-26 09:19:54)
俄軍方：一夜間擊落近400架烏克蘭無人機
(2026-03-25 14:39:50)
俄越簽署協議合作建設越南首座核電站
(2026-03-24 16:16:19)
烏稱俄軍正在烏克蘭東部發起春季攻勢
(2026-03-24 10:16:37)
俄羅斯外長：美國企圖主導全球能源市場
(2026-03-22 16:45:57)
烏克蘭：與美方討論和談“關鍵問題”
(2026-03-22 13:57:30)
美情報界稱俄新型核武器更難應對
(2026-03-20 09:07:34)
周陽山：美伊戰爭操作不當 特朗普剩兩條路
(2026-03-20 00:21:51)