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伊朗革命衛隊稱擊落一架美軍F18戰機
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2026-03-26 09:33:59
中評社北京3月26日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊25日在社交媒體宣布，伊朗防空系統當天下午精準擊中一架美國F-18型戰鬥機，後者墜落在印度洋。革命衛隊稱這是該系統第四次成功攔截美國和以色列戰機。
來源：新華網
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