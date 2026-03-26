伊朗革命衛隊稱擊落一架美軍F18戰機

中評社北京3月26日電／伊朗伊斯蘭革命衛隊25日在社交媒體宣布，伊朗防空系統當天下午精準擊中一架美國F-18型戰鬥機，後者墜落在印度洋。革命衛隊稱這是該系統第四次成功攔截美國和以色列戰機。



來源：新華網