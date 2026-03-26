俄外交部：絕對不能接受打擊伊朗布什爾核電站

中評社香港3月26日電／俄羅斯外交部25日表示，打擊伊朗布什爾核電站將造成不可逆轉的後果，包括俄方人員在內的電站工作人員正受到威脅，“這絕對不能接受”。



俄外交部網站25日發表的聲明說，儘管美方稱會推遲打擊伊朗發電站，但布什爾核電站發電機組附近24日遭到了非常危險的打擊，俄方“對這種狂妄且毫不負責的破壞行為極其憤慨”。



俄外交部指出，打擊布什爾核電站會造成不可逆轉的人道主義和環境後果。如今這種打擊正逼近該核電站的發電機組，包括俄羅斯專家在內的電站工作人員的生命安全正不斷受到威脅，對俄方而言“這絕對不能接受”。



聲明強調，俄方要求停止打擊受國際原子能機構監管的伊朗核設施。俄方期待國際原子能機構、聯合國清晰明確地表明立場並果斷採取行動，以防再次發生此類襲擊。



另據今日俄羅斯通訊社25日報導，俄總統新聞秘書佩斯科夫當天在莫斯科表示，目前無法確保布什爾核電站不再遭襲，俄方將與有關各方對話，敦促勿採取這種危險舉動。



布什爾核電站位於伊朗南部城市布什爾城外，建於波斯灣沿岸，是伊朗境內唯一運轉的核電站。該核電站燃料由俄羅斯提供，使用過後再送回俄羅斯。俄方在那裡有數百名工作人員。



據伊朗邁赫爾通訊社援引伊朗原子能組織消息報導，當地時間24日21時08分許，伊朗布什爾核電站再次遭到美國和以色列襲擊。初步報告顯示，核電站各區域未受損，未出現財產、技術或人員損失。