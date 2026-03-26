伊朗軍方：霍爾木茲海峽局勢發展由伊朗掌控

中評社北京3月26日電／新華社消息：伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發言人25日表示，霍爾木茲海峽的局勢不會回到從前，今後事態發展將由伊朗掌控，敵對勢力及其盟友的行動空間已被全面封鎖。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，這名發言人表示，伊朗已重申通行規則：任何敵對勢力的相關方不得通行，通行許可由伊朗全權裁定。