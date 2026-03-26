美以伊戰事進入第二十七天，最新動態

中評社北京3月26日電／參考消息網報導，3月26日，美國、以色列與伊朗的軍事衝突進入第二十七天。伊朗官媒稱伊方拒絕美方和平計劃。各方仍在發動軍事攻勢。



伊朗發動“真實承諾-4”行動第81波攻勢，發射多型精確制導導彈打擊以色列各地逾70個目標。伊朗官媒稱伊方拒絕美方和平計劃。伊朗外長稱美伊迄今未舉行談判，同時強調希望按伊方條件結束戰爭。消息人士透露，伊朗將停戰與以色列停止攻擊黎巴嫩真主黨掛鈎。伊朗軍官警告，若美國對伊發動地面入侵，伊方將襲擊紅海航運。以總理則下令以軍加強空襲伊朗。與此同時，以軍正在黎南部擴大“緩衝區”。白宮稱美伊在繼續談判，並表示若伊朗不接受停戰協議，美國總統特朗普準備發動“地獄般打擊”。此外，巴基斯坦官員透露仍在等待伊朗回復美方停戰提議。由於擔心戰爭拖延不決，國際貨幣基金組織對各國開展情景模擬，評估哪些經濟體可能需要融資援助。



以下為截至北京時間26日上午8時的最新動態：



伊朗發動“真實承諾-4”行動第81波攻勢，打擊以色列逾70個目標



據伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊公共關係部門25日宣布，已發動“真實承諾-4”行動第81波攻勢，發射多輪包括“伊馬德”“吉亞姆”“霍拉姆沙赫爾-4”和“力量”導彈在內的精確制導導彈，打擊海法和迪莫納等以色列各地逾70個目標。



伊朗官媒：伊方拒絕美國和平計劃



據法新社報導，伊朗官方電視台25日援引一名未具名高級官員的話報導稱，伊朗拒絕了美國提出的旨在結束中東戰爭的和平計劃。



據伊朗新聞電視台報導，該伊朗官員說：“伊朗對美方旨在結束這場正在進行的強加於人的戰爭的提議作出了否定回應。”

