日本研究：哺乳動物的克隆不能無限進行

中評社香港3月26日電／日本一項新近發表的研究顯示，哺乳動物的克隆不能無限進行，一代代克隆過程中有害突變會在克隆動物體內積蓄，最終達到克隆極限。



日本放射線影響研究所和山梨大學研究人員在新一期英國《自然-通訊》雜誌上發表論文說，他們從一隻雌性供體小鼠開始，進行了長達20年的連續克隆。他們提取供體小鼠的體細胞，用細胞核移植技術培育出第一代克隆小鼠，約3個月後，提取成年的克隆小鼠的體細胞進行再克隆。此後，每隔3至4個月就重復這一過程，並讓再克隆小鼠和普通雄性小鼠交配，瞭解它們的生殖能力。



研究團隊介紹，2005年至2025年的實驗期間，共誕生了1206隻克隆小鼠。從一開始到第26代克隆小鼠，再克隆的成功率逐漸升高；從第27代起，再克隆的成功率出現下降，第58代再克隆小鼠在出生數天後死亡，成為最後一代。



新華社報導，研究人員分析再克隆小鼠的全基因組序列發現，與自然交配出生的普通小鼠相比，克隆小鼠發生基因突變的頻率高出3至4倍，並且隨著再克隆的進行，可能影響小鼠生存的有害突變增加。這表明，再克隆是有極限的。



對再克隆小鼠生殖能力的研究顯示，第20代之前的克隆小鼠都和自然交配誕生的雌鼠一樣，一胎能生約10隻幼崽，而第50代以後的克隆小鼠雖然能夠妊娠，但一胎只能生下很少的幼崽。研究人員認為，這是再克隆過程中產生的有害突變在後代身上顯性化的結果。



研究還發現，再克隆後代之間自然交配後，少數胚胎的部分有害突變會被清除，最終生下的幼崽發育至足月，這表明哺乳動物依靠有性生殖可以部分消除克隆造成的有害變異。



研究人員認為，未來有必要就克隆展開更深入研究，開發出不會出現有害變異的克隆技術。