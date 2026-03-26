中移動環球智算中心啟用　提升港競爭力

中評社香港3月26日電／中國移動（00941）子公司中國移動國際昨日在香港舉行“環球智算中心開幕典禮”，標誌著該集團構建全球算力網絡布局邁出里程碑一步。環球智算中心位於沙田火炭，作為香港單體規模最大的旗艦智算中心，可支撐千億級參數大模型訓練推理，目標是成為香港數智創新新地標，助力香港打造成為國際創新科技中心，持續提升香港的國際競爭力。



大公報報導，全國政協副主席梁振英、中央政府駐港聯絡辦副主任孫尚武、財政司副司長黃偉綸、中國移動董事長陳忠岳擔任主禮嘉賓，產業界、商界代表及核心合作夥伴等超140位嘉賓出席開幕禮，共同見證環球智算中心正式啟用。



梁振英在致辭中表示，在“十五五”規劃開局之際，中國移動環球智算中心在香港揭牌運營，這是國家新型數字基礎設施建設的成果，也是香港在國家發展大局中功能的體現。當前，新一輪科技革命和產業變革深入發展，人工智能、大數據等深刻改變生產生活。國家明確要加快建設網絡強國、數字中國，香港需更好融入和服務國家發展大局，發揮自身國際化科研環境、一流人才等優勢。中國移動環球智算中心集高性能計算、智能處理、多模態數據融合於一體，提供低時延、高可靠的算力服務，是作為中央企業主動效力國家發展戰略、助力中國企業走出去的擔當。而中心正式啟用，更是香港在新型數字基礎建設中的重要里程碑。



黃偉綸：港運算能力大提升



黃偉綸在致辭中表示，中國移動一直以來對香港有大量的貢獻，並已在將軍澳及火炭設立了兩個大型智算中心，是次項目中移動投入接近100億元，未來肯定還會投入更多，而新啟用的環球智算中心將成為香港安全與營運標準最高的數據中心之一。



黃偉綸更分享了香港創科發展的重點，除了香港北部都會區正在快速發展，算力平台包括中國移動環球智算中心等將大幅提升香港的運算能力，也大大助力人工智能在香港的發展。另外，財政司司長陳茂波領導的“AI＋與產業發展策略委員會”，為人工智能帶動產業轉型和發展制定策略，同時特區政府也正在籌建香港人工智能研發院，並加大資金投入，推動AI與各產業深度融合。未來，香港將會持續發揮“一國兩制”獨特優勢，主動融入國家發展大局，緊抓“十五五”規劃支持香港建設國際創新科技中心的重要機遇，加快推進創科發展。



陳忠岳：提供綠色算力服務



陳忠岳在致辭中表示，中國移動根植香港、融入香港、服務香港。環球智算中心的正式啟用是中國移動服務香港發展、布局全球算力的重要里程碑。該中心將作為全球算力網絡的關鍵樞紐，以超低時延、高可靠的智算能力，為香港和全球的客戶提供綠色低碳、自主可控的算力服務。



陳忠岳更表達了三個未來的工作目標，一是築牢數字底座，以香港為核心節點，構建貫通全球、服務本地的立體化信息網絡，推動香港算力融入全國一體化算力網絡，助力香港暢通經濟社會發展信息大動脈。二是豐富場景應用，做強“AI＋出海”生態聯盟，積極拓展雲手機、雲電腦等應用，深入推動在港標桿項目，促進香港各行業的智能化、綠色化、融合化發展。三是壯大產業生態，發揮香港背靠祖國、面向世界的獨特優勢，依託中國移動的網絡、算力和生態協同能力，強化技術共生、商業共融與價值共創，助力香港打造國際創新科技中心，持續提升香港的國際競爭力。



中國移動環球智算中心以AI驅動，依託智能調度、機器人與無人機自主巡檢、數字孿生等技術，實現節能、運維、服務智能化。環球智算中心的落成，可顯著提升香港高性能智算資源供給，促進產學研用協同創新，賦能香港AI產業發展，助力香港建設國際創新科技中心。