外賣戰料快落幕　美團阿里急升

中評社香港3月26日電／國家市場監督管理總局轉發官媒《經濟日報》的評論文章《外賣大戰該結束了》，市場解讀價格戰快將落幕。外賣平台股昨領漲，美團（03690）大升13.9%，收報90元；阿里巴巴（09988）升4.6%，收報128.9元；京東（09618）升4.8%，收報112.4元。



大公報報導，標普指出，阿里巴巴與美團市場份額之爭代價高昂，將阿里巴巴2026財年EBITDA預估下調至2025財年峰值約70%。



北水淨流入223億 恒指重越牛熊線



據悉，美國考慮向伊朗停火一個月，亞太區股市顯著上揚。恒指昨重上250天牛熊分界線，升272點，收報25335點，收復周一失地。主板成交增至3509億元，增量資金入市。



內地資金是主力，港股通淨買入223.22億元，扭轉上日淨賣出273.6億元。內地投資者掃入指數基金，113.8億元淨買入盈富基金（02800），近34億元淨買入恒生中國企業ETF（02828）。



意博資本亞洲執行合夥人鄧聲興表示，恒指重上250天線是正面信號，但投資者應觀望中東局勢。美國與伊朗停戰談判機會增加，但特朗普的決定存在隨機性，估計下周局勢轉趨明朗，屆時才適合部署，建議關注重磅科技股。



智譜（02513）AI旗艦GLM－5模型亮相，股價升16%，收報760元；迅策（03317）升13.2%，收報156元。