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黎真主黨導彈襲擊以國防部及軍營
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2026-03-26 11:04:56
中評社北京3月26日電／據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台26日報導，黎巴嫩真主黨軍事組織“黎巴嫩伊斯蘭抵抗組織”表示，該組織當天凌晨向位於特拉維夫市中心的以色列國防部總部，以及以軍事情報部門下屬軍營發射了多枚導彈，作為對以方襲擊黎巴嫩平民與基礎設施的回應。
另據伊朗塔斯尼姆通訊社26日報導，黎巴嫩真主黨過去24小時對以色列共發動了87次襲擊。
來源：新華網
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