港院校5學科膺QS全球十強　港大牙醫第二

中評社香港3月26日電／香港特區政府近年積極鞏固香港國際教育樞紐的地位，本港專上院校在國際排名屢創佳績。國際高等教育機構QS昨日公布2026年世界大學學科排名，香港整體表現亮眼，各上榜院校中有5個學科科次打入全球十強，總體有85個學科及大類學科領域科次躋身全球前五十，114科列全球百大，屬於“高表現學科密度”最集中的地區之一。本港的十強學科來自多所院校，尤以香港大學牙醫學排全球第二最為頂尖，而香港演藝學院的表演藝術也首次打入全球前十排第十位，其餘包括教育學與護理學等不同範疇，反映香港高等教育體系多元並進、百花齊放。



香港文匯報報導，今年的QS學科排名涉及55個學科及五個大類學科領域，涵蓋全球100個國家及地區、約1，900所院校逾2.1萬個學科項目。其中，香港共有約266個學科接受評估，與2025年相比，香港有64個學科排名上升，41科排名不變，140科名次有所下跌，另有21科首次入榜。



114學科上榜 數量居亞洲第三



總體而言，香港擁有共114個全球前100上榜學科，為亞洲第三多，僅次於中國內地（251）及日本（108），並領先新加坡（84）。QS指，香港衹有10所大學及專上院校上榜，卻有逾100個全球百強學科，其“高表現學科密度”的突出成績，為一眾規模更龐大的高教體系難以企及。



以院校上榜學科數量計，港大共有56個為全港最多，而香港中文大學緊隨其後有52科上榜。雖然今年香港有不少學科名次下跌，但仍有多所大學錄得淨提升，其中嶺南大學與教大進步最為顯著，升幅均達約33%，香港浸會大學亦上升約24%。



香港多個學科的表現均屬亞洲領先，其中，港大的牙醫學及教育學，及演藝學院的表演藝術均為亞洲第一。以整個學科實力計，教育學香港共有三所大學列前五十，包括港大（第五）及教大（第七）雙雙打入全球十強。



同時，香港在語言學科、傳播與媒體研究和護理學等，均有多所院校打入全球前五十，其中港中大取得護理學全球第六、傳播與媒體研究全球第十六的佳績。在法律、現代文學、數據科學與人工智能、統計與運籌學在內的其他12個學科，香港也有多校佔據前五十，雄厚實力屬區內前列。



QS讚港藝術人文實力突出



近年香港於科學與技術類發展廣受關注，但QS指出，今次學科排名顯示，香港於藝術與人文領域的表現外界雖然較少討論，但實力突出，多所大學在相關學科躋身菁英層級，涵蓋語言學、建築、英語語言與文學、現代語言、歷史、古典學與古代史、表演藝術、神學／神性／宗教研究，以及藝術與設計等，均有學科打入全球前五十，其中演藝學院憑藉表演藝術打入全球前十，形容“這種人文學科領域的廣泛影響力，在其他規模相近的亞洲地區中均屬領先”。



QS高級副總裁Ben Sowter強調，香港仍是亞洲最具競爭力的高等教育體系之一，僅憑10所上榜院校，便貢獻了一個學科全球前三、5個前十、16個前二十。他形容，在亞洲高等教育格局中，中國內地以規模領先、印度展現強勁上升勢頭、日本保持廣泛韌性，而香港優勢不在於規模，而在於“卓越的集中度”，憑“高表現學科的密度”脫穎而出，繼續佔據獨特位置。



儘管香港整體表現優異，惟隨著國際學術水平普遍提升，排名競爭日趨白熱化。由於今年有較多學科名次下跌，香港錄得總體29%下降率。Ben Sowter指，有關降幅屬亞洲第二大，認為香港未來的關鍵挑戰，在於如何將頂尖學科的卓越水平，轉化為所有學科更全面、更穩定的整體表現。