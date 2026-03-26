泡泡瑪特多賺3倍　六大IP營收皆超20億

中評社香港3月26日電／隨著星星人、Labubu等IP成功在全球走紅，泡泡瑪特（09992）昨日公布亮麗的業績表。去年純利127.8億元（人民幣，下同），按年大升308.8%。面對市場對高增長的期待，集團主席兼行政總裁王寧以“賽車新手被拉進F1賽場”，形容過去一年的速度與壓力。他直言今年集團將“進維修站換輪胎、加油”，追求持續健康成長，力爭實現不低於20%的增長。



大公報報導，期內，泡泡瑪特收入371.2億元，按年升184.7%。The Monsters、Skullpanda、Crybaby、Molly及Dimoo及星星人六大IP營收突破20億元，共有17個IP營收突破1億元。其中，2024年推出的星星人是旗下成長最快的新銳IP之一，產品迅速獲大眾喜愛，實現超過1600%的同比增長，收入佔比從2024年的0.9%躍升至5.5%。



推小家電 主題樂園擴建



在鞏固核心IP的同時，泡泡瑪特正加速推進“以IP為核心的集團化”戰略。王寧透露，多項新業務已取得超預期表現，且未來五年將成為重點方向，包括與京東（09618）合作的小家電業務，預計下月正式上線。此外，由泡泡瑪特城市樂園孵化出的甜品業務，也將於今年上半年在線下門店落地。



作為新業務的重要載體，泡泡瑪特城市樂園是以IP為核心的商業生態重要延伸。王寧表示，即便封閉了大半區域，樂園經營表現仍遠超預期。為提升遊客體驗，樂園去年4月啟動部分區域設備升級，預計今年暑期完成。擴建方面，二期項目正進行深化設計，預計2027年啟動建設，將增設Skullpanda和星星人的主題場景，進一步強化IP世界觀體驗。



泡泡瑪特持續推進全球化布局。2025年，集團在全球運營630家門店，全年淨增109家；運營2637台機器人商店，全年淨增165台。在德國、丹麥、加拿大及菲律賓開設首家線下門店，並於曼谷、上海、悉尼等全球核心城市地標開設旗艦店。



深化與TikTok亞馬遜合作



區域表現方面，2025年是泡泡瑪特海外業務增長最快的一年。中國業務收益208.5億元，按年升134.6%；海外業務收益162.7億元，升291.9%。其中，美洲與歐洲市場營收分別實現約7倍與5倍的增幅。



王寧表示，美洲市場2024年對2025年的營收預算為20億元，最終實際收入達68.1億元，按年增長748.4%。他希望未來線下的收入，佔比略高於線上。去年該市場門店數量為64家，預計今年將超過100家，第四季度位於美國紐約第五大道及紐約時報廣場的旗艦店有望開業。同時，集團將加強官網後台建設，並深化與TikTok、亞馬遜等平台的合作。