美軍稱“林肯”號航母繼續對伊朗作戰

中評社北京3月26日電／當地時間3月25日，美軍中央司令部表示，“亞伯拉罕·林肯”號航空母艦在區域海域航行期間，繼續針對伊朗境內的軍事目標開展飛行作戰行動。



稍早前，伊朗武裝部隊哈塔姆·安比亞中央司令部發言人在通報最新戰果時表示，伊朗海軍向“林肯”號航母發射導彈，“迫使其改變位置”。



來源：央視新聞客戶端