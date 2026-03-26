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美軍稱“林肯”號航母繼續對伊朗作戰
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2026-03-26 11:17:19
中評社北京3月26日電／當地時間3月25日，美軍中央司令部表示，“亞伯拉罕·林肯”號航空母艦在區域海域航行期間，繼續針對伊朗境內的軍事目標開展飛行作戰行動。
稍早前，伊朗武裝部隊哈塔姆·安比亞中央司令部發言人在通報最新戰果時表示，伊朗海軍向“林肯”號航母發射導彈，“迫使其改變位置”。
來源：央視新聞客戶端
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