富權：會否演變成“馬王政爭”2.0版？

中評社香港3月26日電／澳門新華澳報26日發表富權文章：會否演變成“馬王政爭”2.0版？以下為文章內容。



“馬英九基金會風波”事件震撼政壇，越演越烈，從一場由人事變動引發的紛爭，逐步升級為涉及財務爭議與黨內鬥爭的複雜政治事件。綜合多方資訊，這場風波背後實為多重力量博弈，其一是內部權力鬥爭，馬英九陣營與鄭麗文派系之間的路線分歧與人事角力；其二是財務合規爭議，是否有人員借馬英九基金會名義進行未經批准的財務或政治操作；其三是兩岸路線之爭，蕭旭岑作為兩岸交流推動者，其去留牽動“九二共識”路線的延續；其四是外部勢力疑雲，蔡正元所提“美國介入”雖未證實，但加劇了事件的敏感性。該事件對台灣地區政局走向及兩岸關係發展態勢，都將造成重大影響。



“馬英九基金會風波”事件的核心已經被解讀為馬英九與中國國民黨現任主席鄭麗文之間的路線之爭和權力博弈。馬英九直接授權前“國安會秘書長”金溥聰及高華柱對基金會進行“內部清洗”，並公開切割其最信賴的兩岸事務助手蕭旭岑及王光慈，被視為對鄭麗文領導權威的直接挑戰。而鄭麗文對此反應激烈，公開痛批此舉是“扯破臉”，並質疑馬英九陣營的動機。這種高層公開互撕的局面，暴露了國民黨根深蒂固的內鬥頑疾，嚴重削弱了黨的團結形象，導致基層支持者困惑與失望。輿論普遍認為，這場內耗將直接影響二零二六年底的“九合一”地方選舉。若國民黨無法在選前彌合裂痕、達成共識，將難以整合資源對抗民進黨，甚至可能導致中間選民流失，給民眾黨等其他政黨提供操作空間。



“馬英九基金會風波”事件將會導致兩岸交流管道受阻。蕭旭岑長期負責馬英九的兩岸交流事務，他的突然離職和被切割，使得馬英九基金會這一重要的民間兩岸交流平台陷入停滯，實際上基金會已經宣布今年度的多場“大九學堂”全數停辦。外界擔憂，這將影響未來兩岸民間交流的穩定性與可預測性。事件折射出藍營內部在兩岸關係上的深層分歧。馬英九陣營可能認為蕭旭岑等人的操作偏離了其設定的“穩健”路線，或者涉及未獲授權的敏感接觸（有傳言指涉不當利益交換或非官方政治接觸）；而鄭麗文陣營則可能借此強調黨對兩岸論述的主導權。這種不確定性讓北京方面也難以捉摸國民黨未來的兩岸政策走向。



“馬英九基金會風波”事件已經從單純的人事異動升級為涉嫌貪腐或違規的司法調查。馬英九辦公室及基金會高層證實，內部審計發現嚴重財務問題，馬英九本人更表態要“法辦”涉事人員。若後續檢調介入，不僅蕭旭岑等人面臨法律風險，馬英九本人的判斷力及其“清廉”形象也將受到嚴峻考驗。馬英九對其長期親信的“六親不認”式切割，雖然意在止損，但也引發了關於其識人不明或管理疏失的質疑。對於追隨者而言，這種劇烈的轉變可能造成寒蟬效應。

